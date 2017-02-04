В развитие арктических и северных районов Якутии за год вложено 6 миллиардов рублей

Развитие арктических и северных районов является приоритетным направлением для властей Якутии. В рамках региональной политики по итогам 2016 года общий объем инвестиций в основной капитал этих территорий составил 6 млрд рублей.

«Комплексная программа развития арктических и северных районов оказывает положительное влияние и благоприятно отражается на основных социально-экономических показателях», — сообщил ЯСИА председатель ГоскомАрктики Алексей Киселев.

Программа направлена на развитие производственной сферы и инфраструктуры жизнеобеспечения, а также повышение качества жизни населения, сохранение и развитие традиционного уклада жизни коренных народов Севера.

Итоги реализации комплексной программы социально-экономического развития арктических и северных районов за 2016 год