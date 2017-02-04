В развитие арктических и северных районов Якутии за год вложено 6 миллиардов рублей

Развитие арктических и северных районов является приоритетным направлением для властей Якутии. В рамках региональной политики по итогам 2016 года общий объем инвестиций в основной капитал этих территорий составил 6 млрд рублей.
«Комплексная программа развития арктических и северных районов оказывает положительное влияние и благоприятно отражается на основных социально-экономических показателях», — сообщил ЯСИА председатель ГоскомАрктики Алексей Киселев.
Программа направлена на развитие производственной сферы и инфраструктуры жизнеобеспечения, а также повышение качества жизни населения, сохранение и развитие традиционного уклада жизни коренных народов Севера.
Итоги реализации комплексной программы социально-экономического развития арктических и северных районов за 2016 год
По итогам 2016 года общий объем инвестиций в основной капитал арктических и северных районов составил 6 млрд рублей, в 2015-м – 4,719 млрд рублей.
Ведутся строительство трех школ в Аллаиховском, Момском и Среднеколымском районах, а также сейсмоусиление школы с интернатом в Булунского улусе.
В 35 населенных пунктах арктических и северных районов организованы узлы коллективного доступа к сети интернет.
Завершены работы по берегоукреплению села Усть-Янск.
В рамках проведения Ысыаха Олонхо построен ипподром в Верхоянске.
Движением добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» проведена реконструкция детского сада в Абыйском районе. Возводится пять детсадов в Верхоянском, Оленекском, Среднеколымском улусах.
Проведены работы по строительству, реконструкции и модернизации 13 котельных в Нижнеколымском, Среднеколымском, Усть-Янском, Момском районах, а также водозабора в п. Тикси.
По инвестиционной программе АО «Сахаэнерго» введена дизельная электростанция в Оленекском районе. Выполняются проектные работы по строительству ДЭС в Абыйском, Верхнеколымском, Оленекском, Среднеколымском районах.
В рамках обеспечения транспортной доступности в 2016 году увеличен объем субсидирования пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам на 22% от уровня прошлого года. Региональные авиаперевозчики АК «Якутия» и АК «Полярные авиалинии» выполнили 831 рейс, перевезено более 15 тысяч пассажиров. Из арктических районных центров до узловых аэропортов «Якутск», «Полярный» и в обратном направлении перевезено свыше 10 тысяч пассажиров (на 15% больше итогов 2015 года).
Для организации пассажирских (грузопассажирских) перевозок в труднодоступные населенные пункты министерством транспорта и дорожного хозяйства закуплено 6 единиц вездеходной техники для Аллаиховского, Верхоянского, Жиганского, Нижнеколымского Среднеколымского, Усть-Янского районов, а также 3 катера для Аллаиховского, Жиганского, Нижнеколымского улусов.
В санаторно-оздоровительные учреждения республики направлено 414 детей в возрасте 15-17 лет (на 7% больше 2015 года). Отдых и оздоровление в санаторных лагерях Краснодарского края прошли 350 детей.
В Анабарском районе приобретены модульный убойный цех, снегоболотоход (Четра ТМ-140-СБ). В Булунском, Верхоянском, Нижнеколымском, Оленекском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском улусах построены 10 единиц коралей на 1000 голов, 16 км изгородей и оленеводческая база.
Для рыболовецких хозяйств куплены 5 квадроциклов, 3 единицы оборудования по шоковой заморозке рыбы, 3 рефрижераторных контейнера, 2 модульных цеха по первичной переработке рыбы, созданы 3 рыбопромысловые базы. В Аллаиховском и Нижнеколымском районах завершены работы по реконструкции и модернизации 5 ледников. В Жиганском улусе начато строительство ледника на 50 тонн.
На 1 января 2017 года численность населения арктических и северных районов составила 68865 человек. Миграционная убыль на 1000 человек населения равняется 0,6 промилле (2013 год – 317, 2014-й – 173, 2015-й –115).
Наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций в арктических и северных районах (2014 год – 45581 рубль, 2015 год – 50482 рубля, 2016 год – 53274 рубля).
В последние два года наблюдается сокращение уровня безработицы (2013 – 9,1%, 2014 – 8,5%, 2015 – 8,7%, 2016 – 8,5%).