Юрий Куприянов: В следующем году торт-триколор мы будем раздавать на всех площадях Якутска

В следующем году раздача торта в виде российского флага будет проходить на всех площадях Якутска. Об этом ЯСИА в эксклюзивном интервью рассказал и.о первого вице-премьера — руководитель администрации главы и правительства региона Юрий Куприянов.

Напомним, В День флага РФ на Комсомольской площади столицы республики раздавали сладкое угощение. 280-килограммовый торт был выполнен в виде российского триколора и состоял из 1400 порций в индивидуальной упаковке. Его установили на площадке размером 24 квадратных метра.

Некоторые СМИ обвинили организаторов мероприятия в том, что лакомство не досталось воспитанникам детского дома «Берегиня» якобы из-за участников велопробега, в числе которых было несколько членов правительства Якутии.

— Кто несет ответственность за организацию праздника?

— Публикации в некоторых СМИ о том, что торт не достался детям-сиротам, была нужна для создания видимости «что бы ни делали власти – все плохо». Но ведь это не так. Я как председатель оргкомитета несу полную ответственность за праздник. Мы стараемся привлечь больше людей к торжеству, потому что День флага России вызывает у нас чувство гордости.

Провели интересные мероприятия на площади Ленина, затем стартовал велопробег, завершиться он должен был на Комсомольской площади, где проходил фестиваль «ЗОЖигай» и раздавался торт. Из-за дождливой погоды пришлось внести небольшие коррективы в программу.

— Кому предназначался торт? Правда ли, что чиновники отобрали угощение у детей?

— Вопрос о том, что главными дегустаторами должны стать чиновники или дети-сироты из дома «Берегиня», не стоял. Угощение предназначалось для всех горожан. Конечно, если исказить ситуацию и подать ее, как сделали некоторые интернет-издания, то это вызовет справедливое возмущение: «неужели чиновники съели весь торт, который предназначался детям?».

Мы приняли решение выехать в детский дом и угостить ребятишек таким же тортом. И впредь оргкомитет планирует сделать такие выезды постоянными. Я бы очень хотел, чтобы к празднованию Дня флага России подходили творчески

— Как объяснить, что на видео многие берут по несколько порций сразу, неужели всем бы не хватило?

— Многие, посмотрев видео, говорят: «жадина, жадина». Но ведь люди брали не только себе, кто-то хотел угостить коллектив, кто-то — семью. Торт был трехцветным, конечно, каждому хотелось попробовать. Но если угощения не всем хватило, то в следующий раз мы обязательно организуем такую же акцию на всех площадях нашего города.

Сахалыы манна аах.