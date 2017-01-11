Юрий Куприянов: Моя задача — отстаивать интересы Якутии на федеральном уровне

В ноябре прошлого года глава Якутии Егор Борисов принял решение назначить постоянным представителем региона в Москве Юрия Куприянова. О работе на новом месте, планах, а также о том, где и с кем он встретил Новый год, постпред рассказал в эксклюзивном интервью ЯСИА.

— Юрий Степанович, как продвигается ваша служба на новом месте?

— Сейчас принято говорить: что вы там делаете в постпредстве? В первый день моей работы появилась статья в «Новой газете» под названием «Фасадная федерация» — как устроены и зачем нужны постпредства регионов России. Могу ответить по-простому: я пересекаю почти 7 тысяч километров и тружусь на шесть часов больше. После трех часов дня по московскому времени заканчиваю разговоры с Якутском и продолжаю работать, но уже с федеральными органами власти. Постпредство Якутии в Москве имеет свою историю. В наступающем году мы отмечаем 95-летие. Первым руководителем представительства был Максим Аммосов — один из основателей нашей государственности. По счету я 21 постпред Якутии в Москве. Сейчас мы охватили всю центральную зону, включая Санкт-Петербург.

— Постпредство в Санкт-Петербурге будет упразднено?

— Количество сотрудников сократилось. Но мы сохраним представительство в Санкт-Петербурге как выездной офис в составе трех человек, и Юрий Кравцов продолжит работу. Северная столица в большей степени ассоциируется с культурой и наукой, а Москва — это деловой и финансовый центр, где глава Якутии решает важные вопросы. Создание выездного постпредства считаю правильным. И то, о чем я говорил, — продление рабочего времени на шесть часов — это основа выездного офиса.

— В чем на сегодняшний день заключается основная работа постпредства?

— Мы расширяем связи с федеральными органами исполнительной власти. Это основная задача. Сегодня все обращения главы республики и председателя правительства для участия в федеральных программах по формированию госбюджета проходят через наше управление. Мы должны отстаивать интересы региона и добиваться благоприятных для него решений. И потом, не всегда наши коллеги могут приехать в Москву, поэтому заполняем и эту нишу. И, конечно, общая историческая миссия — сохранять лицо, имидж республики.

Например, экс-министр по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) Екатерина Кормилицына защитила в конце прошлого года проект «Северная мозаика», в результате чего Якутии было выделено 178,7 миллионов рублей, которые станут основой для будущего туристического центра на Табагинском мысу. Вопросы строительства, асфальтирования дорог, подведения инфраструктуры находятся в ведомстве федеральных властей, и задача постпредства — добиться организации этой туристской рекреационной зоны.

— Как вы считаете, опыт, который вы «наработали» в Якутске, будет полезен в Москве?

— Он, без сомнения, полезен. Мы досконально знаем жизнь Якутии. Многие в постпредстве — выходцы из республики, а не москвичи, и прекрасно знают, какое решение примет регион в том или ином вопросе. Может быть, мой приезд в столицу России придаст новый импульс работе представительства, и тот опыт, который у меня есть, будет полезен и здесь.

Приехав сюда, я понял, что фраза «установить тесные связи» — это не просто звук, а путь к достижению результата. Приятно, когда человек тебе доверяет и верит в твою искренность. Моя главная задача состоит в том, чтобы выстроить правильные коммуникации с федеральными органами исполнительной власти, правительством России, Москвы и с моими коллегами из Госдумы и Совета Федерации, чтобы скоординировать общую деятельность для развития Якутии.

— Вы работаете с молодежью из Якутии, которая учится в Москве?

— Мы намерены не только общаться с молодежью, но и поддерживать ее, стать ей опорой. Это в наших силах. Главная задача, которую я прошу ребят выполнить, — достойно окончить учебные заведения, чтобы в будущем стать успешными квалифицированными специалистами. Как говорит Егор Борисов, молодежь — это наш инвестиционный ресурс.

— У вас уже были рабочие встречи с Галиной Данчиковой в Москве?

— У нас с Галиной Иннокентьевной — одна цель. Мы уехали, чтобы работать во благо своей республики. Например, в этом году мы по поручению Егора Борисова работаем по усилению взаимодействия с Госдумой. Будет создана отдельная структура. Галина Данчикова благодаря своему профессиональному опыту достойно работает в бюджетном комитете парламента и активно участвует в формировании бюджетной политики государства. Она специалист высокого класса. Думаю, что у нас с ней будет хороший тандем и мы продолжим трудиться в одном направлении.

— Какие планы строит постпредство на 2017 год?

— Планов много, но, пожалуй, лично для меня очень приятное событие — 385-летие вхождения Якутии в состав России, которое мы будем официально отмечать в Москве и Санкт-Петербурге, а также 95-летие со дня образования московского постпредства. Эти мероприятия придадут импульс нашему представительству.

— Сотрудничаете со средствами массовой информации в Москве?

— Активно работаем с московскими СМИ, например, с телеканалом «Москва-24», который рассказывает о жизни Якутии. Регулярно читаю прессу и вижу, что наши издания настроены по-разному. Но с каждым годом становлюсь мудрее и сильно не переживаю, когда кто-то очень плохо отзывается о работе нашего правительства. Как говорил Евгений Примаков: «Мы мчимся, нас кнутом подстёгивает время, мы спотыкаемся, но нас не тем судить, кто даже ногу не поставил в стремя и только поучает всех, как жить».

Когда мы стремимся, бежим куда-то, то создаем движение. Когда Егор Борисов меня представлял как нового постпреда, то сказал, что одной из моих задач является поддержание положительного имиджа республики. Мы намерены работать в этом направлении, чтобы нас понимали, чтобы мы говорили на одном языке с федеральным центром и были гордостью всей страны.

— В Якутии правительством утвержден проект Стратегии-2030. Можно ли в наше время строить такие далеко идущие планы?

— Считаю, что стратегически важная задача руководителя субъекта — видеть будущее. И каждый человек должен знать, что его ждет, отталкиваясь от настоящего. На сегодняшний день мы имеем огромную территорию и являемся стратегически важным пограничным регионом. Самое ценное в жизни каждого человека — это земля. Стратегия развития республики всегда основывалась на транспортной инфраструктуре. Но до сих пор мы испытываем трудности из-за отсутствия дорог. То, что Егор Афанасьевич и правительство региона работают над проектом стратегического развития, является нашей силой. Сила не в том, чтобы найти правильное решение в текущей жизни, а в том, чтобы найти приемлемое решение для будущего. Условия, которые ставит правительству общество, и указы главы республики совпадают, и это мощный стимул развития. Такой курс был заложен еще первыми руководителями Якутии, и важно сохранить эту цепочку.

— Во время встречи с президентом Владимиром Путиным Егор Борисов отметил, что на реализацию мероприятий Стратегии потребуется более 4,7 триллиона рублей, поэтому необходимы специальные меры господдержки.

— Да, глава Якутии говорил о долгосрочном плане комплексного развития республики с учетом климатических условий и удаленности нашего региона, что требует особенного отношения федерального правительства при распределении бюджета. Здесь затронуты и вопросы необходимости возрождения Северного морского пути. Закон об Арктике сейчас рассматривается в комитетах Государственной думы и Совета Федерации. Мы ведь остаемся самым добывающим регионом страны, и богатство наших недр известно всем. План Стратегии развития республики должен учитывать интересы поколения, чтобы наше население работало в производстве.

В остальном мы не менее успешные, и, если руководство страны будет учитывать особенности нашей территории, якутяне будут чувствовать себя комфортно.

— Юрий Степанович, а как ваши дети отнеслись к новому назначению и переезду?

— Думаю, с пониманием, стремятся приехать в гости. Новый год отметили в Москве. У нас уже трое внуков, семья расширяется, поэтому быть вместе — основа философии моей супруги. Моя жена — очень мудрый человек. Она может и промолчать, когда надо, и предложить решение в нужный момент.

— Значит, для вас Новый год — это семейный праздник.

— Этот праздник надо отмечать только с семьей. Я слышу, что кто-то мечтает в новом году похудеть, заняться спортом, стремится найти баланс между расходами и доходами, особенно в Москве это чувствуется, когда люди пытаются перестать быть потребителями. Современному поколению пора прекратить мечтать о новой машине или других материальных благах и понять, что главное в жизни — это семья и родина. Теперь отпуск буду проводить только в Якутии. В июле, после Ысыаха Туймаады, хочу немного побыть на родине — порыбачить, пообщаться с друзьями, сходить за ягодами.

— В метро катались, объехали всю Москву?

— Еще не было такого удовольствия. Предпочитаю ходить пешком. Арендую квартиру недалеко от работы, в десяти минутах ходьбы. Егор Афанасьевич спросил меня как-то: Юрий Степанович, когда узнаешь Москву? Думаю, через год уже покажу результат. А сейчас пока вникаю, впитываю, потому что это классическая философия любого управленца — никогда не принимай решения, пока не понял, в какую сторону плыть.