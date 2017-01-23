Юрий Куприянов: «Единой России» крайне важно сохранить оказанное людьми доверие

В минувшие выходные в Москве прошел XVI отчетно-выборный съезд «Единой России». По словам постоянного представителя Якутии при президенте РФ Юрия Куприянова, на мероприятии были определены направления работы, на которых сконцентрируется партия.

«Состоялся серьезный разговор. Лидер партии Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что «Единая Россия» взяла на себя ответственность за все, что происходит в стране. Поставлены разнообразные и масштабные задачи», — отметил в комментарии ЯСИА Юрий Куприянов.

По его словам, подробно обсуждены направления работы, на которых концентрируется партия. Речь идёт о строительстве дорог, организации детского отдыха, развитии спортивного движения, мерах социальной поддержки.

«Это все продиктовано одним — выполнением предвыборной программы, которая получила поддержку подавляющего большинства наших избирателей», — добавил постпред.

Он рассказал, что руководство партии поставило задачу — сохранить доверие, оказанное людьми: «Победить на выборах — это одно, но ещё важнее — оправдать его и внедрять в партийную жизнь новые подходы. При этом необходимо прислушиваться к мнению избирателей, быть с ними на постоянной связи. Это актуально и с точки зрения предстоящих в 2018 году выборов президента страны».

По мнению Куприянова, работа «Единой России» должна быть нацелена на выстраивание конструктивной политической системы внутри страны, сохранение стабильности, определение четких контуров завтрашнего дня.