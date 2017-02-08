Юрий Данилов: В ходе приватизации акций АЛРОСА важно сохранить контроль государства

В ходе предстоящей приватизации части акций АЛРОСА, находящихся в федеральной собственности, важно сохранить контроль государства. Такой вариант вполне приемлем, несмотря на сокращение доли участия основных акционеров, считает кандидат экономических наук, директор Информационно-аналитического центра «Эксперт» при Институте региональной экономики Севера СВФУ Юрий Данилов.

«Приватизация неизбежна. У нас есть двустороннее соглашение о том, что сохраняется общий контроль со стороны государства над компанией. То есть 50% плюс одна акция — из них 25% у РФ и 25% у республики. В данный момент у федерального центра осталось 33% акций, то есть 8 из них приватизируется. Кроме того, существует договоренность о синхронизации продажи определенного количества ценных бумаг. У Якутии есть 25% плюс 8%, принадлежащих муниципальным образованиям. То есть существует паритет, согласно которому поднимается вопрос о продаже этой части», — сказал Юрий Данилов.

«Я давно предлагаю муниципальные акции продать и за счет этого получить значительные средства, которые пойдут на развитие улусов. Их можно не сразу расходовать, а положить на депозит в банк и получать проценты с него больше, чем дивиденды. В настоящее время существует проблема с привлечением инвестиций из-за кризиса в экономике и санкций. Поэтому появляется инвестиционный ресурс», — аргументирует он свою точку зрения.

В качестве возможного варианта Данилов предлагает направить средства от продажи на строительство моста через Лену.

«Если сейчас продать эти 8% акций, с учетом растущей цены (за одну акцию дают больше 100 рублей), то мы можем получить ресурс, которого хватит на строительство моста. По предварительным оценкам, речь идет примерно о 60 миллиардах рублей», — говорит он.

В таком случае районы получат возможность не только пользоваться мостом, но и получить выход на Южную Якутию и Дальний Восток.

«Центр продаст свою часть, это неизбежно. Отказ от реализации части акций, принадлежащих Якутии, ничем не грозит, возможно политическое давление и некоторое косвенное воздействие. Но напрямую заставить продать эти акции они не могут», — полагает Данилов.

С другой стороны, сохранив муниципальную часть, есть опасность продажи части акций из пакета, принадлежащего республике: «В таком случае мы теряем блокирующий пакет. То есть не сможем препятствовать принятию решений, направленных против республики. Это достаточно серьезная угроза, и об этом я говорю уже давно».

Напомним, правительство России утвердило прогнозный план (программу) и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в АК «АЛРОСА» до 29% + 1 акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Полученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры региона. Как ЯСИА сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений РС(Я), у республики нет планов по дальнейшей приватизации акций компании.