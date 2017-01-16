Юные хомусисты из Якутии выступили в Кремлевском дворце

Юные хомусисты из Якутии стали призерами престижного конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Арт-Премиум», финал которого проходил в Кремлевском дворце.

Республику на конкурсе представляли десять школьников в возрасте от 8 до 14 лет под руководством хомусиста-импровизатора Арыйааны Михайловой. Все ребята занимаются в кружке игры на хомусе при средней общеобразовательной школе №5 имени Н.О. Кривошапкина.

Конкурсанты подготовили три номера в направлении «Народные инструменты». Для них якутским дизайнером Сардааной Алексеевой были сшиты специальные костюмы.

Ни одна якутская хомусистка не осталась без награды: ансамбль «Дэгэт» стал лауреатом II степени, такую же награду получила солистка Мария Санникова, Зоя Ноговицына признана лауреатом III степени, а Арыйаана Михайлова завоевала Гран-при.

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По словам Михайловой, конкуренция на фестивале была огромной: «В нем приняли участие свыше шести тысяч человек, что показывает престижность конкурса. Наше выступление вызвало интерес и восторг у членов жюри. Главное, что дети остались довольны». Финальное шоу вел Андрей Малахов, на концерте выступили звёзды российской эстрады.

Единственным минусом фестиваля «Art-Premium People Awards» можно назвать организацию церемонии награждения. Детей должны были чествовать в зале Кремлевского дворца, но из-за оплошности организаторов кубки и грамоты вручили уже ночью, после концерта. «Руководители и родители были возмущены этим инцидентом«, — отметила собеседница агентства.

Ученики школы №5 занимаются в кружке хомуса только третий год, но уже показывают высокие результаты: так, в прошлом году они стали лауреатами международных фестивалей «Единство России» и «Братство России» в Москве.