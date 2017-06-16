ЯСИА возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ Якутии

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов республики за первый квартал 2017 года. Возглавило список наиболее цитируемых СМИ региона Якутское-Саха информационное агентство.

Отметим, что в последние годы ЯСИА является бессменным лидером по цитируемости среди якутских СМИ, а также обходит по этому показателю все дальневосточные средства массовой информации. При этом теоретически издание входит в число 30 самых цитируемых СМИ России.

Следующие строчки рейтинга занимают интернет-ресурс Yakutiamedia.ru и информагентство SakhaNews.

ТОП-10 самых цитируемых СМИ Якутии:

Рейтинг строится на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 38 900 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: c 1 января по 31 декабря 2016 года.

Индекс цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.