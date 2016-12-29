ЯСИА признано лучшим интернет-изданием года

По итогам конкурса, проведенного Союзом журналистов республики, победителем в номинации «Лучшее интернет-издание» 2016 года стало Якутское-Саха информационное агентство.



«Сегодня ЯСИА нет равных в сегменте региональных интернет-СМИ: ни по количеству и качеству информационных сообщений, ни по числу посетителей, ни по индексу цитируемости. Более того, в 2016 году агентство реализовало массу мультимедийных проектов, работало ярко и оперативно. Сайт практически каждый месяц преподносит своим читателям какой-либо медийный сюрприз. Поэтому у жюри не было сомнений: ЯСИА — лучшее интернет-издание года», — отметил руководитель Управления по вопросам СМИ Минобщества Якутии Николай Молчанов.

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Отметим, что в этом году на сайте ЯСИА удалось реализовать ряд успешных проектов: «Гектар», посвященный нашумевшему закону о «дальневосточном» гектаре, «Главный вопрос», благодаря которому якутяне могут направить обращения к Ил Дархану Егору Борисову, «Жизнь в районах» — о проблемах и победах людей, населяющих регион, «Большая земля» — национальный проект, посвященный жителям большой республики: якутам и русским, эвенам и татарам, чукчам и юкагирам. Кроме того, каждый из проектов реализуется и на других информационных площадках холдинга «Сахамедиа»: в газетах «Якутия» и «Саха сирэ», на сайте «Эдэр Саас», в республиканском медиа-центре.

По данным системы Яндекс.Метрика, количество просмотров на сайте с прошлого года выросло в три раза — до 16 миллионов, а число уникальных посетителей ежедневно превышает отметку в 10 тысяч.

В День государственности республики, 27 сентября, Якутское–Саха информационное агентство презентовало первую в регионе электронную энциклопедию, в которой содержатся краткие сведения по истории, политике, экономике, этнографии, культуре, спорту, а также биографии известных личностей Якутии.

Лента новостей ежедневно пополняется десятками сообщений. Новости на портале выходят на трех языках — русском, якутском, английском.

Фотослужба обеспечивает качественными снимками улусные, городские и республиканские СМИ, российские и зарубежные издания, участвует в выпуске фотоальбомов, устраивает выставки. В архиве — десятки тысяч кадров, на которых запечатлены все значимые для Якутии и страны события.

С 2014 года ЯСИА возглавляет рейтинг самых цитируемых СМИ региона. Он построен на основе базы системы «Медиалогия», включающей порядка 31 000 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Журналисты издания являются победителями и дипломантами республиканских, всероссийских профессиональных конкурсов.