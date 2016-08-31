ЯСИА — 25 лет!

Якутскому-Саха информационному агентству 31 августа исполнилось 25 лет. В этот день в 1991 году оно было создано решением Верховного Совета и Совета Министров ЯСССР.

В ЯСИА создан солидный банк данных, налажена собственная сеть по сбору и обработке информации в городах и улусных центрах республики. Лента новостей ежедневно пополняется десятками сообщений. Новости на портале выходят на трех языках — русском, якутском, английском.

Фотослужба обеспечивает качественными снимками улусные, городские и республиканские СМИ, российские и зарубежные издания, участвует в выпуске фотоальбомов, устраивает выставки. В архиве — десятки тысяч кадров, на которых запечатлены все значимые для Якутии и страны события.

На протяжении последних двух лет агентство возглавляет рейтинг самых цитируемых СМИ региона. Журналисты издания являются победителями и дипломантами республиканских, всероссийских профессиональных конкурсов.

Сахалыы манна аах.