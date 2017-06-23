Японское оборудование для ветроустановок в Тикси доставят в срок

В настоящее время развивается сотрудничество Якутии и «Русгидро» с японской стороной. В поселке Тикси планируется реализовать уникальный проект энергетической системы, способной накапливать энергию ветра. Об этом заявили в рамках V Международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России».

«В Тикси мы планируем установить ветроустановки уже в следующем году», — сообщил журналистам первый вице-премьер республики Алексей Колодезников.

Внедрение новых технологий потребует вложений со стороны Якутии, «Русгидро» и корпорации Nedo в рамках соглашения, которое подписали глава республики Егор Борисов и правительство Японии.

Строительство фундамента объекта начнется в ближайшие дни. Корпорация Nedo объявила конкурс среди японских компаний на поставку оборудования.

По словам директора департамента развития компании Nedo Эиичи Хомма, уникальность проекта заключается в разработке накопителей энергии, которые способны обеспечивать стабильную работу ветроустановок независимо от погодных условий.



«Проект — в центре внимания Японии и России. С учетом опыта на Камчатке, мы хотим реализовать его и в поселке Тикси. Наша организация курирует проект в Якутии, поскольку он более продвинутый. Мы следуем определенному плану действий, не отклоняясь и не отставая», — заявил он.

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