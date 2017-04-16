Якутянка Анжелика Назарова вошла в десятку самых красивых девушек России

Якутянка Анжелика Назарова одержала победу в зрительском голосовании и вошла в десятку самых красивых девушек страны. Финал национального конкурса «Мисс Россия – 2017» состоялся вчера, 15 апреля, на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.

«За дни подготовки к мероприятию я научилась многому, обрела новых друзей. Участвовать в таком престижном конкурсе — большая честь. Это еще одна яркая страница в моей биографии. Спасибо всем и каждому за поддержку, за веру, за мотивацию! Спасибо, моя Якутия!» — написала Анжелика Назарова в своем Instagram.

Победу в конкурсе одержала Полина Попова из Свердловской области. Ей достались корона из белого золота, украшенная бриллиантами и жемчугом, денежный приз на сумму 3 миллиона рублей, автомобиль Hyundai Solaris и право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Титул «Вице-мисс Россия» завоевала Ксения Александрова из Москвы. «Второй вице-мисс Россия» стала башкирка Альбина Ахтямова. Они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.