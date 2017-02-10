Якутянин Владимир Рыбкин стал чемпионом первенства России по лыжным гонкам

Уроженец Ленского района Владимир Рыбкин второй год подряд завоевывает золотую медаль первенства России по лыжным гонкам, проходящего в эти дни в Архангельской области.

«Воспитанник Алданского центра подготовки лыжников Владимир Рыбкин стал чемпионом России среди юношей. Ему удалось выиграть в спринтерской гонке свободным стилем на 1,2 км», — сообщил ЯСИА президент Федерации лыжных гонок Якутии Семен Иванов.

Отметим, что якутский спортсмен в прошлом году выиграл аналогичные соревнования в Сыктывкаре.

Первенство России по лыжным гонкам проводится для юношей 15-17 лет. В состязаниях принимают участие около 200 спортсменов.

Владимир Рыбкин накануне стал серебряным призером первенства в лыжной гонке свободным стилем на 10 км, уступив Павлу Соловьеву из Приморья.

На следующей неделе на первенстве России среди юниоров 21-23 лет выступят семь лыжников из Якутии: Анастасия Дубова, Анастасия Щерба, Ярослав Катлярчук, Александр Клуген, Иван Пальцев, Елена и Зоя Зайцевы. Соревнования состоятся 14-19 февраля в Сыктывкаре. Ожидается, что в состязаниях будут участвовать 326 спортсменов из 48 регионов страны.