Якутянин Виталий Данилов стал абсолютным чемпионом США по мас-рестлингу

Якутский спортсмен Виталий Данилов завоевал титул абсолютного чемпиона США по мас-рестлингу. Соревнования проходили в Лос-Анджелесе 7-8 января. Среди супер-тяжеловесов победителем стал также американец Мартинс Лицис.

«Я провел четыре встречи, все выиграл. Получил яркие эмоции от чемпионата. Мастерство американских мас-рестлеров быстро растет. Они уже запросто исполняют наши коронные приемы», — в комментарии ЯСИА сообщил Виталий Данилов.

Чемпионат проводился в рамках фестиваля «The FitExpo» в штате Калифорния. Организатором выступил президент Федерации мас-рестлинга США, участник чемпионата мира Одд Хоген, который продвигает якутское единоборство на всем континенте. Участие в состязаниях приняли мужчины и женщины.

Виталий Данилов в первый день чемпионата выступал в качестве судьи, а затем сам вышел сразиться на помосте в весовой категории до 90 кг. Он провел четыре схватки против американских мадьыны и завоевал титул чемпиона.

Среди супер-тяжеловесов звание лучшего в США подтвердил Мартинс Лицис. Он будет защищать честь своей страны на чемпионате мира в абсолютной весовой категории, который состоится 2-6 марта в городе Колумбус (США).