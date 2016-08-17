Якутянин стал победителем чемпионата WorldSkills в Китае

Первокурсник Якутского торгово-экономического колледжа Степан Кириллин единственный из российской команды стал призером на национальном чемпионате Китая по стандартам WorldSkills. Он занял третье место в компетенции «Кондитерское дело».

Чемпионат прошел 16 августа по 47 компетенциям, в нем приняли участие более тысячи конкурсантов и 160 экспертов. Россия была представлена на состязаниях в «кузовном ремонте», «ресторанном сервисе», «кондитерском деле», «ИТ-решениях для бизнеса», «столярном деле», «электромонтаже», «флористике», «графическом дизайне».

Отметим, Китай является одним из лидеров движения WorldSkills, там уровень сложности заданий по некоторым компетенциям выше мирового.

В Поднебесную Степан Кириллин вылетел еще 9 августа, чтобы пройти акклиматизацию, привыкнуть к разнице в часовых поясах и подготовиться. Критериев оценки начинающих кондитеров множество: вкус блюда, текстура, общее впечатление, гармоничность, цветовая гамма и другие. Эксперты придирчиво следят за тем, чтобы участники выполняли все условия заданий, и штрафуют за малейшую оплошность. Таковой может стать, например, пара лишних сантиметров в композиции, непорядок в холодильнике или лишнее содержимое мусорного ведра – в нем ни в коем случае не должно быть остатков продуктов. Иначе нельзя, ведь стандарты WorldSkills предъявляют очень высокие требования к качеству работ.

18-летний якутянин стал единственным россиянином, занявшим призовое место. До этого он прошел отбор в Якутском торгово-экономическом колледже и взял «золото» на республиканском, дальневосточном и всероссийском соревнованиях WorldSkills. Теперь юноша будет готовиться к чемпионатам мира: в Объединенных Арабских Эмиратах — в 2017 году и Казани — в 2019 году.

«Студент готовился в нашей лаборатории с утра до вечера вместе с преподавателями, это огромный труд: психологическая подготовка, урок по лепке, даже изучение языков. Задания на чемпионате надо выполнять как можно быстрее, все смотрят на открытую площадку, где работает кондитер. Не каждый выдержит такие условия. На 60% успех зависит от таланта, на 30% — от стрессоустойчивости и 10% — от удачи. Кроме того, надо обладать фантазией, ведь задания тематические», — рассказала ЯСИА директор ЯТЭК ПК Наталья Яковлева.

По ее словам, большое значение имеет и материальная сторона. «Подготовка участников чемпионатов WorldSkills очень затратна, нужно все время работать с качественными продуктами, высокотехнологичным оборудованием. ЯТЭК ПК лидирует в соревнованиях WorldSkills третий год. Наша студентка Валерия Томская на прошлом чемпионате в Казани заняла второе место. Победа Степана Кириллина – это большой успех, за ним стоит тяжелый труд как самого студента, так и наших преподавателей. Не каждый может настолько усердно готовиться, для этого надо любить свое дело», — отметила директор.