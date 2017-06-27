Парусные корабли вдохновили якутянина на создание необычного мангала

Якутянину Игнату Егорову с детства нравились парусные корабли, мальчик изучал их историю и мастерил модели. Повзрослев, решил сделать мангал в виде британского галеона и рассказать ЯСИА о процессе изготовления.



«История моего мангала не сильно отличается от историй возникновения других предметов гордости их создателей. Сколько себя помню, всегда привлекали парусные корабли — изучал их и мастерил модели. Недавно решил сделать мангал в виде самого известного британского галеона «Золотая Лань», принадлежавшего пирату Френсису Дрейку», — рассказал Игнат Егоров.

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Первый этап — поиск чертежей и изготовление лекала корабля из фанеры. Затем начался очень трудоемкий, но и самый приятный процесс. Для корпуса понадобилось 4 квадратных метров металла, множество проволоки, дисков болгарки, электродов и бесконечное терпение.

«В итоге появился этот красавец. Он полностью соответствует первоначальному проекту. Мангал уже неоднократно опробован в деле — получаются вкуснейшие шашлыки и запеченные овощи», — сообщил конструктор.

Оказалось, что приспособление для жарки мяса — не единственное изобретение Игната Егорова. Он показал ЯСИА сундук — емкость для воды.

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«Сейчас уже думаю над новыми проектами, есть две модели с полностью готовыми чертежами», — отметил собеседник агентства.