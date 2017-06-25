Якутяне встретили солнце на Ысыахе Туймаады

Второй день Ысыаха Туймаады начался со встречи солнца в местности Ус Хатын. Более тысячи жителей и гостей столицы получили благословление и смогли зарядиться энергией.

Считается, что первые лучи восходящего солнца сближают людей с миром богов. По древним поверьям, церемония очищает от всего плохого и дает сил на весь год.

На обряд собрались более тысячи человек. Алгысчыт произнес слова благословления, после чего взошло солнце. Собравшиеся все вместе протянули руки к светилу и зарядились энергией, следуя традициям предков.

« Ысыаха очень ждем. Встречать солнце пришли всей семьей. Надеемся, что его энергия подарит нам счастье и благополучие в этом году», — рассказала жительница Таттинского улуса Александра Оконешникова.

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