Якутяне Вадим Колтовской и Виталий Филиппов стали чемпионами Кубка мира по кикбоксингу

Подопечные тренера сборной Якутии Андрея Алексеева успешно выступили на Кубке мира по кикбоскингу в Италии, завоевав две золотые, по одной серебряной и бронзовой медали. Чемпионами турнира стали Вадим Колтовской и Виталий Филиппов.

Якутские файтеры во главе со старшим тренером сборной Андреем Алексеевым традиционно возвращаются с медалями международных состязаний. На этот раз им покорился Кубок мира по кикбоскингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком, проходивший 15-18 июня в итальянской провинции Римини.

«В составе команды вошли трое мужчин: Вадим Колтовской (57 кг), Виталий Филиппов (60 кг), Николай Винокуров (54 кг), а также юниор Армен Фероян (91 кг). Абсолютно все завоевали медали», — сообщил ЯСИА Алексеев.

Чемпионы из Якутии провели по три боя. По словам тренера, Вадим Колтовской в финале выступил очень уверенно — в первом же раунде победил хозяина соревнований. Виталий Филиппов по набранным очкам уверенно обыграл француза в бою за первое место.

«Оба проявили себя очень грамотно, выполнили все тактические установки. Николай Винокуров в полуфинале уступил итальянцу, который позже стал чемпионом. Нашему бойцу предстоит хорошенько подготовиться к чемпионату мира, где он должен представить страну. Думаю, нынешнее поражение станет для него стимулом», — рассказал Алексеев.

Прошлогодний обладатель Кубка мира Армен Фероян на этот раз завоевал «серебро». Он потерпел обидное поражение в финале от итальянского бойца и занял второе место среди юниоров.