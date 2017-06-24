Якутяне установили мировой рекорд по самому большому количеству людей в национальной одежде

Якутяне в день празднования Ысыаха Туймаады в местности Ус Хатын установили мировой рекорд Гиннесса по количеству людей в национальной одежде — 16 626 человек.

«Благодаря этому событию весь мир должен узнать о традиционной одежде саха. Она особенная, я горжусь своим народом и благодарю всех за участие», — обратился к участникам мэр Якутска Айсен Николаев.

Официальный судья Книги рекордов Гиннесса Правин Пател отметил, что достижение официально зафиксировано. В мероприятии приняли участие 16 626 человек.

«Я счастлив быть здесь снова и объявлять результаты. Необходимо было соблюсти все требования, и якутяне справились. Мы посмотрели костюмы и обстановку, участники должны были провести в национальных костюмах минимум пять минут», — сказал он.

Пател уточнил, что прежний рекорд Гиннесса — 250 человек, одновременно одетых в национальную одежду.