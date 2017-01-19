Егор Борисов примет участие в съезде «Единой России»

В Москве 21-22 января состоится XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги деятельности за пятилетний период, намечены цели, задачи и план работы. Глава Якутии Егор Борисов примет участие во втором дне работы съезда.

В первый день съезда будут организованы дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы «Единой России».

«На семи дискуссионных площадках мы проанализируем, что уже удалось сделать, что предстоит в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата», — сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Сергей Неверов. Названия площадок соответствуют разделам программы ЕР: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

Ожидается, что во второй день мероприятия будут подведены основные итоги реализации предвыборной кампании и поставлены задачи на 2017 год. О них расскажет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На съезде предстоит избрать руководящие органы «Единой России» – высшего и генерального советов, председателя партии, центральной контрольной комиссии.

Высший совет избирается из числа общественных и политических деятелей, в его состав могут входить и беспартийные, напомнил Неверов. «Если мы говорим о губернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровень подготовки был высоким», — подчеркнул он.

Что касается генерального совета (численный состав – 170 человек), то в основу его формирования будут предложены те же принципы по результатам выборов. По уставу предусмотрена минимальная 15% ротация. На предстоящем съезде она коснется порядка 50 членов генсовета, являющихся секретарями первичных и местных отделений, а также 25 человек (это секретари региональных отделений, которые стали депутатами Госдумы и членами Совета Федерации).

«В общей сложности ротация персонального состава ГС превысит, по моим оценкам, 50%», — заявил Сергей Неверов.

Один из принципов формирования генсовета – представительство каждого региона, то есть 85 человек. Подбор осуществляется таким образом, чтобы каждый регион имел своего представителя из состава руководителей всех уровней в генеральном совете, пояснил Неверов: «В Генсовет будут предложены и депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации из числа членов партии, задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских групп, координаторы партийных проектов».

По окончании съезда состоится заседание обновленного генсовета, где будут избраны на альтернативной основе секретарь и президиум.

В мероприятии примет участие делегация из Якутии. В нее вошли председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, руководители парламентских комитетов Елена Голомарева и Алексей Еремеев, постоянный представитель Якутии при президенте РФ Юрий Куприянов, мэр Якутска Айсен Николаев, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, глава Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района Александр Иванов, глава Чурапчинского наслега Степан Саргыдаев, заместитель главы администрации Малтанинского наслега Горного улуса Альбина Алексеева, председатель Вилюйского районного совета депутатов Гаврил Корякин, директор Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» Равиль Санатулов, а также руководящий состав регионального отделения «Единой России» — секретарь ЯРО Александр Ноговицын и руководитель регионального исполкома Дмитрий Никифоров.