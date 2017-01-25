Якутяне отметили 125-летие со дня рождения Семена Яковлева-Эрилика Эристиина

В столице республики 24 января торжественно отметили 125-летие со дня рождения видного государственного деятеля, поэта, прозаика Семёна Яковлева — Эрилика Эристиина, оказавшего сильнейшее влияние на развитие якутской литературы XX века.

На вечере памяти Эрилика Эристиина, писавшего в жанре социалистического реализма, была заметна неугасающая народная любовь к его творчеству – зрительный зал Государственного театра оперы и балета переполнился еще задолго до начала мероприятия.

Поздравил со знаменательной датой собравшихся первый заместитель председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Анатолий Добрянцев. Он рассказал о тернистом пути, который привел сказителя-олонхосута к всенародному уважению и неофициальному званию мастера художественной литературы. Добрянцев отметил заслуги Эрилика Эристиина в качестве историографа, хранителя языка, поклонника эпоса Олонхо и защитника идеалов коммунистического будущего: «Без него невозможно представить якутский язык, национальную литературу и в целом историю республики».

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О ключевом значении творчества Семена Яковлева рассказал министр культуры и духовного развития региона Владимир Тихонов. «Он боролся и никогда не сдавался. Остался победителем, несмотря на тяжелые жизненные испытания», — подчеркнул глава ведомства. Тихонов сообщил, что в родном селе писателя откроется музей, посвященный его творчеству, а также будет установлена памятная стела.

Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Якутии Варвара Окорокова отметила новаторский талант Семёна Яковлева в истории национальной литературы: в изображении образов, героических характеров, а также его вклад в развитие прозы в якутской литературе.

Кроме того, присутствовавшие увидели отрывок из спектакля по роману Эрилика Эристиина «Маарыкчаан ыччаттара» в постановке Чурапчинского народного театра.

Отметим, что еще в конце 20-х годов Семён Яковлев начал публиковать свои первые литературные произведения: рассказы, стихи и пьесы. В 30-е Эрилик Эристиин написал повести, ставшие классикой национальной литературы. Знаменательным событием стало возникновение нового жанра – романа. Выступавшие отметили, что в своём творчестве он был верен теме гражданской войны, писал, отражая эпоху революции и социальных потрясений, историю становления Советской Якутии. Произведения Эристиина, поднимающие важные общечеловеческие, духовно-нравственные проблемы, стали подлинной классикой якутской литературы.

В день 125-летия Эрилика Эристиина выступят 9 олонхосутов из родного села поэта