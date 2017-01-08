Якутскую ГРЭС-2 планируют запустить в эксплуатацию в 3 квартале 2017 года

В Якутии реализуются крупномасштабные проекты, направленные на обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения потребителей республики. Один из них — ЯГРЭС-2, запустить станцию в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2017 года.



Как сообщает управление по работе со СМИ АГиП региона, в настоящее время ведется возведение ВЛ-220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя» с подстанциями 220 кВ «Томмот» и «Майя».

Полным ходом идет строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2. В настоящее время готовность объекта составляет 85 процентов. На газотурбинных установках завершаются работы по подготовке к пробным пускам. Полное завершение строительства и запуск в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2017 года. Объект крупный, капиталоемкий и технически сложный, поэтому задействовано много субподрядных организаций и поставщиков оборудования.

В 2016 году предприняты важные шаги по решению завершения строительства ВЛ-220 кВ «Мирный-Сунтар-Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы).

В Западном энергорайоне продолжена практика подключения жилищного фонда к электроотоплению. За 11 месяцев 2016 года подключено 1519 новых абонентов (общее количество абонентов 7900).