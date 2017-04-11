Якутскую ГРЭС-2 планируют ввести в эксплуатацию в сентябре

Строительная готовность Якутской ГРЭС-2 на сегодняшний день составляет 92%. Все основные работы будут завершены к началу июня. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь текущего года. Об этом 11 апреля представители подрядчика рассказали во время посещения объекта главой Якутии Егором Борисовым и гендиректором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым.
«Все основное, вторичное, вспомогательное оборудование находится на объекте и в основном смонтировано. Сейчас идет пусконаладка всех систем, необходимых для жизнедеятельности станции, обеспечения безопасности персонала и самой ГРЭС. Кроме того, идут работы по выдаче тепловой мощности. По электрической мощности станция под напряжением уже с января», — сообщил генеральный директор управляющей компании «ГидроОГК» Николай Карпухин.
Основные оставшиеся работы составляют 8%. Это пусконаладка, благоустройство и отделка помещений.
«Срок ввода в эксплуатацию мы планируем на сентябрь текущего года. Это полная сдача объектов с получением всех документов», — сказал Карпухин.
После этого проектные и строительные организации в течение полутора лет будут вести постоянный контроль за техническим состоянием станции.
На сегодняшний день завершены монтажные работы, и скоро начнутся испытания. Полностью выполнены работы по тепловым сетям, которые будут обеспечивать город.
Напомним, первоначально ввод Якутской ГРЭС-2 планировался в 2015 году. Перенос сроков сдачи станции в эксплуатацию был вызван задержками с поставками оборудования, объясняли тогда подрядчики.
«У меня двойственные ощущения. На Якутской ГРЭС-2 сорваны сроки. Они были перенесены решением руководства страны, но, тем не менее, сдать должны были в конце прошлого года. Поэтому хлопать в ладоши по поводу того, что работы идут, когда они должны были закончиться месяц назад, я лично морально не готов», — говорил в ходе своего визита в Якутск в начале февраля 2016 года вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.