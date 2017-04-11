Якутский «Царь-кулич» весом в тонну может попасть в Книгу рекордов России

В воскресенье, 16 апреля, православные отметят праздник Светлой Пасхи. В честь этого дня в Якутске во второй раз испекут «Царь-кулич», который будет весить почти тонну.

Попробовать гигантский кулич можно будет в гипермаркете «Айгуль» с 13 часов в Светлое Христово воскресение. По словам организаторов акции, якутский «Царь-Кулич» – претендент на занесение в Книгу рекордов России.

Напомним, что в прошлом году на Пасху Якутская епархия, гипермаркет «Айгуль» и Немюгюнский хлебозавод собрали жителей Якутска на праздничное мероприятие. После молебна все желающие смогли получить по кусочку освященного кулича. Таким необычным образом церковь и деловые круги напомнили каждому о традициях христианского милосердия и гостеприимства.

Высота кулича тогда составила около 1,5 метров, а вес — более 400 кг. Для приготовления понадобилось 200 кг отборной муки высшего сорта, около 900 яиц, 60 кг сахара, более 50 кг глазури и мастики, около 20 кг цукатов и 18 кг изюма. Стало быть, в этот раз ингредиентов используют в два раза больше.

Благотворительная раздача самого большого кулича в России будет сопровождаться пасхальными песнопениями в исполнении хора Преображенского кафедрального собора.