Якутский фермер Михаил Павлов: Указ Ил Дархана поможет привлечь молодежь в села

Якутский фермер Михаил Павлов надеется, что подписанный Егором Борисовым указ о кадровой политике в сельском хозяйстве поможет привлечь молодежь в села и повысить престиж всей отрасли.

Крестьянское хозяйство Михаила Павлова создавалось почти с нуля в конце 90-х годов. Сейчас в нем содержатся более 600 коров и лошадей. Кроме основной деятельности, связанной с молочным скотоводством, люди занимаются заготовкой грубых кормов, выращиванием картофеля, овощей, разведением лошадей.

Продукцию фермер поставляет в сельхозкооператив «Хангалас-Ас». В прошлом году реализовано свыше 300 центнеров мяса и почти 600 тонн молока.

«Указ Ил Дархана поддерживаю. Он нужен, надо в деревне работать. Главное, чтобы была достойная зарплата», — считает Михаил Павлов.

Фермер признается, что привлечь кадры очень трудно. Сегодня у него трудятся 30 человек. Но люди не хотят ехать в села, спрашивают, есть ли интернет, мобильная связь, жилье.

«У нас работает пилорама. Зимой заготавливаем лес, а летом ставим дома и хозпостройки. Каждый год строим базы. Думаю, прибыль будет», — отметил фермер.

Доярка Валентина Ковбаса приехала из села Хатассы. «Здесь мне все нравится. Михаил нас поддерживает и помогает. Зарплата — от 25 тысяч рублей, но все зависит от удоев, а они растут», — рассказала женщина.

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Михаил Павлов считает, что указ Егора Борисова поможет привлечь в села специалистов и обеспечит стабильное развитие отрасли в целом.