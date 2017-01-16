Якутские медики спасли жизнь человеку на борту самолета

Якутские медики, оказавшиеся пассажирами рейса 107 авиакомпании S7, в ночь с 14 на 15 января спасли жизнь человеку, которому во время полета стало трудно дышать.

«Услышав призыв о помощи, мы подбежали к больному. Мужчина с посиневшим лицом пытался вдохнуть воздух, но его попытки были тщетными. Артериальное давление зашкаливало. Всё это усугублялось ангиной и запутанными анамнестическими данными», — рассказал фельдшер реанимации НПЦ «Фтизиатрия» Александр Алексеев.

Применив алгоритм оказания неотложной помощи и лекарства из аптечки авиакомпании, медикам удалось помочь больному.

«Следует поблагодарить пассажиров борта, которые очень помогли нам в спасении человека», — подчеркнула медсестра Хангаласской ЦРБ Любовь Данилова.

По словам Алексеева, пассажиры предоставили антигипертензивные препараты и «Нурофен» для снижения температуры. Кроме того, было израсходовано несколько баллонов кислорода.

У трапа самолёта больного ждала бригада реаниматологов.

По информации администрации Якутской городской клинической больницы, в настоящий момент состояние мужчины стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает.