Якутские коллекторы не спешат регистрироваться в едином госреестре

С января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Отныне заниматься взысканием долгов в досудебном порядке могут лишь те агентства, которые внесены в реестр Федеральной службы судебных приставов. В Якутии коллекторы не спешат этого делать и, по мнению экспертов, могут начать действовать нелегально.

Пока петух не клюнет

Организации по взысканию долгов существуют с 2004 года, но контроль за их действиями никогда толком не осуществлялся. «Вышибалы», как их называют в народе, стали практически постоянными фигурантами громких уголовных дел. В Ульяновске коллектор бросил в дом должника «коктейль Молотова», в результате чего маленький ребенок получил ожоги половины тела. В Новосибирской области женщина подверглась насилию, а ее мужа и сына-подростка избили из-за образовавшегося долга перед компанией по микрозаймам «Деньги сразу». И подобных историй очень много.

Президент России летом 2016 года подписал федеральный закон о коллекторах. Отныне все службы, осуществляющие возврат просроченной задолженности, должны быть зарегистрированы в специальном реестре ФССП России. На сегодняшний день в нем числятся около 40 юридических лиц, а на рассмотрении находятся уже более 70 жалоб от граждан.

Не абы кто ….

Отныне взысканием долгов по закону не могут заниматься граждане с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики и общественной безопасности. Бывший сотрудник правоохранительных органов Якутии рассказал ЯСИА, как однажды устроился коллектором в филиал «Банка Москвы»:

— Работал два года, получал 10% от суммы долга. Почему так мало времени? По мне, это очень долго, вы попробуйте пообщаться с людьми, которые постоянно оскорбляют и считают нечеловеком. Иногда приходилось драться. В основном я звонил и донимал, пока не вернут долг. Но всегда предлагал реструктуризацию. Коллекторы, которые работают в банке, еще адекватные, а вот те, кто служат в микрофинансовых организациях… За них не ручаюсь. Их и у нас в Якутске немало.

В Якутии насчитывается более 50 компаний, выдающих микрозаймы. У некоторых из них основным видом деятельности предусмотрена работа по возврату просроченной задолженности. В столице республики функционируют как минимум 13 коллекторских агентств. Однако ни те, ни другие не спешат войти в реестр. Видимо, новые требования закона не всех устраивают.

В одной из организаций, выдающих микрозаймы, сотрудник признался ЯСИА, что крупные микрофинансовые компании, которые имеют филиалы в Якутске, привлекают к работе коллекторов:

— Наша организация к коллекторам не обращалась, поскольку мы — слишком маленькая структура и клиентов не очень много. Всегда готовы пересмотреть договор, провести реструктуризацию, если должник попал в трудную жизненную ситуацию. Но, конечно, условия и методы работы у микрофинансовых компаний различаются.

По словам руководителя республиканского управления ФССП Алексея Никифорова, с должником может контактировать только сотрудник коллекторской службы, зарегистрированной в Якутии.

Опыт общения с коллекторами, находящимися в других регионах, у якутян был. Житель столицы республики Аркадий Винокуров пожаловался на работу «Сбербанка», где оформил кредитную карту и просрочил платеж. Через три месяца ему стали звонить по ночам коллекторы, находящиеся в Уфе:

— Причём они со мной сами не разговаривали, а просто донимали звонками. Есть подозрения, что прослушивали мобильник. Через месяц полностью погасил долг, и звонки прекратились, как и посторонние шумы в телефоне.

Коллекторов оставили без прав

По мнению адвоката Павла Стаценко, закон лишает коллекторов законных и эффективных механизмов воздействия на должника. Статья 177 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты долгов, не работает. Коллекторам не дали прав по запрашиванию информации об имуществе должника, накладыванию обременения, оспариванию сделок и т.д. Им зачастую передают «бесперспективные» долги: или суммы незначительные, или их взыскать невозможно из-за срока давности.

«Но не стоит путать профессионалов с бандитами, поджигающими дома и угрожающими насилием. Изначально идея закона о коллекторах заключалась в том, чтобы урегулировать рынок, исключив откровенных уголовников. Сейчас взысканием долгов по закону не могут заниматься граждане с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики и общественной безопасности», — отметил Стаценко.

Он сравнил работу коллекторов с наркоторговлей: «Сегодня наказание за это преступление — самое суровое. При этом торговля наркотиками никуда не делась, ведь есть спрос, и люди ради легких денег готовы рисковать. Думаю, схожая судьба ждет и коллекторов, поскольку спрос на их незаконную деятельность остался, законодатель не дал механизмов, не учел баланса интересов между должником и кредитором, не сделал все, чтобы деятельность была легальной и прозрачной».

По словам адвоката, для коллекторов необходимо создать такие условия, чтобы они могли помогать судебным приставам исполнять решения судов по взысканию задолженности.