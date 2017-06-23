Якутская сельхозакадемия получила статус базовой организации Минсельхоза РФ

Минсельхоз России издал распоряжение, поднявшее на качественно новый уровень развития Якутскую государственную сельскохозяйственную академию. Отныне ЯГСХА получает статус базовой организации Министерства сельского хозяйства РФ по подготовке специалистов для традиционных отраслей Севера.

«Этот документ даёт возможность академии расширить географию работы и тем самым охватить все арктические регионы Российской Федерации. Наш вуз уже заключил договоры на подготовку специалистов – зоотехников и ветеринаров – с Камчаткой, Чукоткой, Магаданской областью. Изъявили желание работать с нами Бурятия, Забайкальский край, Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ. В 2017 году открыта новая кафедра «Традиционные отрасли Севера», которая будет работать по направлениям «северное оленеводство», «табунное коневодство», «промысловая добыча пушных зверей» и другим», — подчеркнул ректор ЯГСХА Иван Слепцов.

Распоряжение Минсельхоза РФ позволяет академии внедрять накопленный опыт в другие образовательные организации страны, а также обучать приезжих студентов на базе ЯГСХА.

«Кроме того, в рамках договоренности министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва с главой Якутии Егором Борисовым наш вуз дополнительно получил 24 миллиона рублей на оснащение лабораторным оборудованием и учебными пособиями», — отметил ректор.