Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова примет участие в чемпионате России

Член олимпийской сборной страны, бегунья Сардана Трофимова примет участие в чемпионате России по марафону.

«Буду участвовать в соревнованиях, которые пройдут 7 мая в Волгограде. Пока нахожусь на сборах в Кисловодске, активно готовлюсь», — сообщила ЯСИА Сардана Трофимова.

Верхневилюйская бегунья начнет новый сезон. Последний старт у нее был на международном забеге «Европа-Азия», где она показала лучший результат среди женщин и прибежала к финишу третьей после двух мужчин.

Трофимова в течение последних нескольких лет занимается у трехкратной чемпионки мира Татьяны Жирковой. За это время она значительно улучшила свои показатели — во Франкфуртском марафоне установила личный рекорд (2 часа 24 минуты 38 секунд), благодаря чему получила олимпийскую путевку. Однако российских легкоатлетов не допустили к участию в Играх в Рио. Стоит отметить, что бегунья вполне могла претендовать на медали главного старта четырехлетия.

Бал прессы: Сардана Трофимова получила от спортивных журналистов награду «Признание»