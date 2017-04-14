Якутию и Магаданскую область свяжет ВОЛС «Колымский экспресс»

Торжественная церемония передачи строительства волоконно-оптической линии связи «Колымский экспресс» из Якутии в Магаданскую область состоялась 14 апреля в поселке Усть-Нера Оймяконского улуса. В ней приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, глава Якутии Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

«Колымский экспресс» — это уникальный опыт возведения волоконно-оптической линии связи вдоль автодороги Якутск-Магадан. Очень приятно, что сегодня здесь присутствуют Егор Борисов и Владимир Печеный. Я бы хотел поблагодарить руководителей двух регионов, которые добились принятия поправок в законодательство для упрощения строительства. Они оказали реальную поддержку», — сказал Николай Никифоров журналистам.

Он отметил, что глава республики уделяет особое внимание вопросам развития услуг связи: «Помню, как в декабре 2012 года ВОЛС впервые пришла в Якутск, город с населением более 300 тысяч человек, где не было скоростного интернета, к которому теперь якутяне уже привыкли. Затем мы провели интернет в крупный населенный пункт региона — город Мирный. В настоящее время большое количество поселков уже обеспечено услугами связи».

Сейчас в северной части Якутии работа ведется с помощью российской группировки спутников, мощность которых постоянно увеличивается. Это дает возможность оказывать более скоростные услуги. В ближайшие два года эта деятельность будет активизирована.

«Что касается наших коллег из Магаданской области, то в 2016 году произошло историческое событие. Впервые подводный волоконно-оптический кабель с Сахалина дошел до Магадана. Теперь жители города пользуются скоростным интернетом. «Колымский экспресс» свяжет Магадан с центральной частью России уже наземным путем. Мы получаем защищенное надежное кольцо. Для таких крупных субъектов нужно создавать подобные резервные альтернативные маршруты для прохождения данных. Поэтому «Колымский экспресс» — это, по сути, резервная линия связи», — подчеркнул министр.

«Отрадно, что частный инвестор НПО «Импульс» вкладывает средства в развитие связи на Дальнем Востоке. Государство не оказывает прямой финансовой поддержки. Главная его задача — обеспечить хороший и качественный спрос на эти услуги путем подключения социальных объектов, органов местного самоуправления. Это то, что позволит компании окупить свои инвестиции, а значит, и строить дальше. Поэтому давайте все поддержим новый связной проект своим спросом», — сообщил Никифоров.

Качественная связь — это потребность не только предприятий и учреждений. Это необходимо каждому человеку, сказал глава Якутии Егор Борисов.

«Сегодня мы в республике развиваем IT-технологии. Наши ребята уже выходят на мировой рынок. Получило импульс развитие высокотехнологичной медицины. Это касается и повседневной жизни — получение зарплаты, различные расчеты ведутся с использованием информационных технологий. Поэтому будем работать и дальше», — отметил он.

Для жителей Магадана «Колымский экспресс» — это шанс дождаться подвижек по тарифам, уточнил Никифоров: «Они зависят исключительно от рыночной ситуации. Конечно, строительство подводной линии чрезвычайно затратно. Этим объясняется чуть более высокий уровень цен на услуги связи в Магадане. Альтернативный маршрут — это конкуренция между операторами, движение тарифов вниз. Они будут сравнимы, к примеру, с Хабаровском, Новосибирском и постепенно двигаться к установленным в центральной части России. Особенно приятно, что строительство «Колымского экспресса» осуществляется альтернативным оператором. Это реальный пример государственно-частного партнерства. Мы видим здесь огромный спрос на скоростной интернет. Практически вся мощность, которую предоставил оператор, уже востребована».