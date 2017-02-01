Якутия вошла в тройку медиарейтинга регионов РФ по реализации «майских указов» Путина в сфере ЖКХ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов России по выполнению указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в 2012 году. Якутия по итогам прошлого года занимает второе место среди субъектов по реализации «майских указов» в сфере ЖКХ.

Заметным событием стала рабочая встреча президента Владимира Путина с главой Якутии Егором Борисовым. Ил Дархан проинформировал о социально-эконом ической ситуации в регионе, в том числе речь шла об исполнении «майских указов».

Кроме того, на пленарном заседании республиканского парламента обсуждалась корректировка бюджета. СМИ сообщали, что на реализацию «майских указов» направляется 1,6 млрд рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Якутии Павел Аргунов отметил, что реализация подпрограммы «Повышение доступности рынка многоквартирных жилых домов» является одним из механизмов решения жилищного вопроса для многих якутян. Он подчеркнул, что благодаря пилотному проекту жилищные условия улучшили 1800 семей Якутии.

1 Свердловская область 1 617,82 2 Саха 912,44 3 Адыгея 778,67 4 Крым 772,21 5 Дагестан 624,82 6 Башкортостан 564,11 7 Московская область 497,13 8 Омская область 486,76 9 Ханты-Мансийский АО 473,40 10 Челябинская область 463,52 11 Чечня 460,12 12 Тульская область 443,34 13 Иркутская область 401,50 14 Татарстан 285,88 15 Пермский край 282,26

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.