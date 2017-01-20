В адрес Егора Борисова поступило письмо от председателя исполнительного комитета Национального Дельфийского совета России, члена комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Владимира Понявина, в котором сообщается, что Якутия вошла в двадцатку сильнейших регионов страны по Дельфийскому рейтингу.

«С удовлетворением информирую Вас, что по результатам рейтинга за 2016 год Республика Саха (Якутия) заняла 18 место среди 85 субъектов России, войдя в двадцатку сильнейших. Примите мои искренние поздравления и слова признательности за вклад в развитие Дельфийских игр и поддержку молодежи. Уверены, что при Вашем участии работа по поиску и становлению молодых талантов будет продолжена, а Дельфийская сборная РС(Я) добьется очередных успехов на Играх в 2017 году», — отмечается в документе.

Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, проводимые по 47 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия). Рейтинг составляется на базе официального командного первенства молодежных Дельфийских игр России, участия представителей региона в составе Национальной сборной на международных Дельфийских играх.