Якутия оказалась «готова к будущему» лучше всех регионов России

Якутия возглавила рейтинг готовности регионов России к будущему, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Рейтингование субъектов РФ по параметрам, отражающим их готовность к будущему, является агрегированной оценкой качества стратегического управления на региональном уровне.

Якутия обеспечила себе первое место за счет максимального горизонта планирования инновационной активности, отмечается в результатах исследования ВШЭ. В частности, основные направления стратегии социально-экономического развития республики предполагают целевое видение до 2050 года.

Второе место в рейтинге — у Санкт-Петербурга. Успех ему обеспечила инновационно-ориентированная медийная повестка. В частности, город занял первое место по показателю «Интенсивность новостей о позитивных достижениях в сфере научно-технологического, инновационного и промышленного развития».

Свердловская область занимает третью строчку благодаря высоким рангам по трем составляющим индикаторам (3 место по длительности стратегического планирования, 5 — по интенсивности пресс-сопровождения научных, инновационных и промышленных достижений, 6 — по частоте использования научно-технологической и инновационной лексики в тексте региональной стратегии).

Москва оказалась на седьмом месте. Хуже всего «готовы к будущему» Хакасия, Тыва и Рязанская область, которые заняли 83, 84 и 85 места соответственно.

Индекс рейтинга инновационного развития регионов РФ составляется на основе 37 показателей, сгруппированных в четыре тематических блока: «Социально-экономические условия инновационной деятельности», «Научно-технический потенциал», «Инновационная деятельность» и «Качество инновационной политики». По каждому из указанных субиндексов проводится ранжирование субъектов РФ. Итоговый индекс формируется как среднее арифметическое нормализованных значений всех показателей.