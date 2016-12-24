Якутия не осталась незамеченной на пресс-конференции Владимира Путина

Якутяне приняли участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. И хоть вопросов им задать не удалось, республика не осталась незамеченной, считает редактор-директор амгинской газеты «Амма Оло5о» Наталья Бубякина.

Мероприятие побило все рекорды по количеству, принявших участие журналистов. Из 1437 представителей иностранных и российских средств массовой информации удалось задать вопрос главе государства только 47. В течение 3 часов и 50 минут журналисты из Якутии пытались всячески привлечь внимание Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Второй раз посчастливилось побывать на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Хоть вопрос задать не удалось, была рада находиться рядом с такими известными журналистами, как ведущий «Вестей» Сергей Брилев, корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Встретили коллег из Хакасии», — отметила Наталья Бубякина.

По ее словам, вопросы в основном удалось задать представителям крупных федеральных СМИ.

«Обидно, что очень немногим региональным журналистам, приехавшим издалека, дали возможности обратиться к Владимиру Путину. А ведь мы можем встретиться с президентом всего один раз в год», — сказала редактор «Амма Оло5о».

Она добавила, что некоторые вопросы, которые задавали главе государства, показались не очень актуальными: «Например, Мурманск хотел поднять сложную тему, касающуюся повышения цены на рыбу, но вместо этого спросили про квас и дополнительные занятия по шахматам».

Однако Якутия не осталась незамеченной, журналисты часто попадали в объектив камеры, говорит Наталья Бубякина.