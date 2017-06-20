Якутия к началу 2018 года полностью подготовит проектный офис

Проектное управление, которое позволяет экономить бюджетные средства, координировать работу ведомств, а также добиваться реализации масштабных задач в установленные сроки, будет полностью внедрено в Якутии до 1 января 2018 года. Об этом стало известно во время совещания в правительстве региона под руководством главы республики Егора Борисова.

«Наша цель — в установленные сроки внедрить систему управления проектной деятельностью, то есть создать среду, которая включает в себя нормативную и регламентную базы, квалифицированный персонал, информационную систему управления», — сообщил руководитель департамента проектного управления администрации главы и правительства Якутии Роман Солодухин.

По его словам, работа ведется на основе «дорожной карты», включающей 25 задач, 11 из которых уже выполнены.

Во время перехода на новый тип государственного менеджмента будут реализовываться не только приоритетные национальные проекты в масштабах страны, но и пилотные региональные.

«Ключевые достижения Якутии еще, конечно, впереди, но уже есть определенные достижения – хорошая практика, в ходе которой вы не только ставите задачи, но и акцентируете внимание на проблемных моментах и путях их решения», — отметил гость совещания, участник международной рабочей группы по разработке стандартов ИСО по управлению проектами Михаил Козодаев.

Как ранее подчеркивал Егор Борисов, проектное управление, которое, по его словам, внедряется в Якутии довольно активно, позволяет устранить разобщенность ведомств, координировать их работу, экономить средства и реализовывать проекты в установленные сроки.

Роман Солодухин: Проектное управление — достижение качественных показателей в условиях дефицита ресурсов

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