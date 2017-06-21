Выставка ведущих живописцев Кыргызстана представлена в Национальном художественном музее Якутии

В Национальном художественном музее республики 20 июня состоялось открытие выставки «Изобразительное искусство Кыргызстана». Мероприятие продолжило цикл событий, приуроченных к Дням кыргызской культуры в Якутии.

На выставке были представлены труды кыргызских живописцев, скульпторов и графиков. Можно отметить картины Сапара Торобекова, Таалайбека Усубалиева, Николая Иннокентьева, Аыйпа Алакунова, Жакшыбека Жунушева, где основными мотивами стали образы современников, природа и сюжеты из жизни простых людей.

Первый заместитель министра культуры Якутии Владислав Левочкин в своем выступлении подчеркнул, что выставка стала символом дружбы и сотрудничества двух народов: «Кыргызы — это южные тюрки, а якуты — северные. У вас очень интересная культура и близкое нам по духу изобразительное творчество. Уверен, что эта выставка еще больше объединит нас».

Кыргызские мастера создают уникальные графические композиции, используя сюжеты из окружающей действительности, литературных произведений и истории. Генеральный директор Национального художественного музея Ася Габышева подчеркнула важность такого подхода к национальному искусству и также напомнила о родственных связях между тюркскими народами. «Несмотря на развитие технологий и высокие темпы современной жизни, наши народы сохраняют свою идентичность. Якуты всегда будут помнить о своих истоках и даже тосковать по солнечным степям и горам, изображенных на картинах кыргызских мастеров», — подчеркнула она.

Директор Международного фонда евразийских инициатив, сын известного писателя Чингиза Айтматова Аскар рассказал ЯСИА о целях и культурном вкладе выставки в развитие отношений Якутии и Кыргызстана.

«Здесь представлены наши мастера живописи различных направлений. Мне их картины очень импонируют. Они дают полное представление о том, чем живет наше изобразительное искусство и какие творческие поиски сейчас происходят в этой сфере. Думаю, выставка даст посетителям наиболее полное представление об изобразительном искусстве Кыргызстана и каждый сможет получить от нее эстетическое удовольствие», — заявил он.

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В Якутии стартовали Дни культуры и искусства Кыргызской Республики