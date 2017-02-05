Путешествие по Якутии: Солнечный поселок Серебряный Бор

ЯСИА продолжает серию фоторепортажей о разных уголках республики. На этот раз наши корреспонденты побывали в солнечном поселке Серебряный Бор — населенном пункте, где производится электричество для Южной Якутии.
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Поселок энергетиков «Серебряный бор» образован в связи со строительством Нерюнгринской ГРЭС для обеспечения электроэнергией Южной Якутии в 1978 году.
Поселок энергетиков «Серебряный бор» образован в связи со строительством Нерюнгринской ГРЭС для обеспечения электроэнергией Южной Якутии в 1978 году.
Поселок строился в форме полукруга — задумка проектировщиков состояла в том, чтобы в каждое окно светило солнце. Жителям это очень нравится.
Поселок строился в форме полукруга — задумка проектировщиков состояла в том, чтобы в каждое окно светило солнце. Жителям это очень нравится.
Говорят, что название «Серебряный Бор» появилось из-за красоты местности. Тут действительно очень живописно даже зимой.
Говорят, что название «Серебряный Бор» появилось из-за красоты местности. Тут действительно очень живописно даже зимой.
Населенный пункт полностью благоустроен – везде есть водоснабжение и электричество. Сейчас идёт строительство нового жилья, так как 90% деревянного фонда было признано аварийным в 1996 году. Тогда произошло ЧП – полопались трубы, и поселок пришлось размораживать.
Населенный пункт полностью благоустроен – везде есть водоснабжение и электричество. Сейчас идёт строительство нового жилья, так как 90% деревянного фонда было признано аварийным в 1996 году. Тогда произошло ЧП – полопались трубы, и поселок пришлось размораживать.
В поселке есть школа, детский сад, одна из лучших в Нерюнгринском районе больниц, поликлиника, Дворец культуры, действует дом-интернат для детей-инвалидов.
В поселке есть школа, детский сад, одна из лучших в Нерюнгринском районе больниц, поликлиника, Дворец культуры, действует дом-интернат для детей-инвалидов.
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Администрация поселка делит здание с Домом быта, что не лишено удобства. Можно сходить к главе, к парикмахеру и оплатить телефон за один «заход».
Администрация поселка делит здание с Домом быта, что не лишено удобства. Можно сходить к главе, к парикмахеру и оплатить телефон за один «заход».
После развала СССР многие здания пришлось переоборудовать. Раньше тут располагалась почта, теперь – церковь.
После развала СССР многие здания пришлось переоборудовать. Раньше тут располагалась почта, теперь – церковь.
Раньше численность населения в поселке достигала 14 тысяч. Теперь — около трех с половиной тысяч. Интересно, что здесь отсутствуют названия улиц, указаны только номера домов.
Раньше численность населения в поселке достигала 14 тысяч. Теперь — около трех с половиной тысяч. Интересно, что здесь отсутствуют названия улиц, указаны только номера домов.
«Нерюнгринская ГРЭС» — крупнейшее энергетическое предприятие Южной Якутии.
«Нерюнгринская ГРЭС» — крупнейшее энергетическое предприятие Южной Якутии.
Строительство ГРЭС осуществлялось в 1980-1985 годах. По проекту первая очередь ТЭС включала в себя ввод трех энергоблоков общей электрической мощностью 570/630 МВт, тепловой — 520 Гкал/ч. Позже тепловая мощность была увеличена до современной — 1220 ГКал/ч. Электростанция не оборудована градирнями, в целях охлаждения используется водохранилище, рядом с которым располагается золоотвал.
Строительство ГРЭС осуществлялось в 1980-1985 годах. По проекту первая очередь ТЭС включала в себя ввод трех энергоблоков общей электрической мощностью 570/630 МВт, тепловой — 520 Гкал/ч. Позже тепловая мощность была увеличена до современной — 1220 ГКал/ч. Электростанция не оборудована градирнями, в целях охлаждения используется водохранилище, рядом с которым располагается золоотвал.
Имена строителей поселка не забываются. Многие из них все еще живут в домах, которые сами возводили.
Имена строителей поселка не забываются. Многие из них все еще живут в домах, которые сами возводили.
Инструктор по физвоспитанию детского сада поселка Ольга Киселева разработала программу по физической подготовке детей «Геометрика». Программа, предназначенная специально для небольших помещений, пользуется популярностью во всем районе.
Инструктор по физвоспитанию детского сада поселка Ольга Киселева разработала программу по физической подготовке детей «Геометрика». Программа, предназначенная специально для небольших помещений, пользуется популярностью во всем районе.
Местная школа идет в ногу со временем.
Местная школа идет в ногу со временем.
Преимущество строительства населенных пунктов на природных возвышенностях — в Серебряном Бору у большинства зданий есть подвальные помещения.
Преимущество строительства населенных пунктов на природных возвышенностях — в Серебряном Бору у большинства зданий есть подвальные помещения.
Хоккейный корт был построен по инициативе энергетиков и является одним самых известных. Вероятно, это первый закрытый корт с искусственным льдом в Якутии.
Хоккейный корт был построен по инициативе энергетиков и является одним самых известных. Вероятно, это первый закрытый корт с искусственным льдом в Якутии.
Хоккейный клуб «Энергия» имеет долгую и славную историю. Им гордятся не только жители Серебряного Бора, но и весь Нерюнгринский район.
Хоккейный клуб «Энергия» имеет долгую и славную историю. Им гордятся не только жители Серебряного Бора, но и весь Нерюнгринский район.
«Несмотря на сложности, солнечный поселок будет жить и процветать, — уверены местные жители. — Ведь это самый красивый, любимый и родной на свете край!»
«Несмотря на сложности, солнечный поселок будет жить и процветать, — уверены местные жители. — Ведь это самый красивый, любимый и родной на свете край!»
По Серебряному Бору гулял Николай Борисов.
Над проектом работали: Галина Мозолевская, Станислав Ноев.
По Серебряному Бору гулял Николай Борисов.
Над проектом работали: Галина Мозолевская, Станислав Ноев.