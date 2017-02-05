Путешествие по Якутии: Солнечный поселок Серебряный Бор

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ЯСИА продолжает серию фоторепортажей о разных уголках республики. На этот раз наши корреспонденты побывали в солнечном поселке Серебряный Бор — населенном пункте, где производится электричество для Южной Якутии.

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Поселок энергетиков «Серебряный бор» образован в связи со строительством Нерюнгринской ГРЭС для обеспечения электроэнергией Южной Якутии в 1978 году.

Серебряный бор

Поселок энергетиков «Серебряный бор» образован в связи со строительством Нерюнгринской ГРЭС для обеспечения электроэнергией Южной Якутии в 1978 году.

Поселок строился в форме полукруга —  задумка проектировщиков состояла в том, чтобы в каждое окно светило солнце. Жителям это очень нравится.

Серебряный бор

Поселок строился в форме полукруга —  задумка проектировщиков состояла в том, чтобы в каждое окно светило солнце. Жителям это очень нравится.

Говорят, что название «Серебряный Бор» появилось из-за красоты местности. Тут действительно очень живописно даже зимой.

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Говорят, что название «Серебряный Бор» появилось из-за красоты местности. Тут действительно очень живописно даже зимой.

Населенный пункт полностью благоустроен – везде есть водоснабжение и электричество. Сейчас идёт строительство нового жилья, так как 90% деревянного фонда было признано аварийным в 1996 году. Тогда произошло ЧП – полопались трубы, и поселок пришлось размораживать. 

Серебряный бор

Населенный пункт полностью благоустроен – везде есть водоснабжение и электричество. Сейчас идёт строительство нового жилья, так как 90% деревянного фонда было признано аварийным в 1996 году. Тогда произошло ЧП – полопались трубы, и поселок пришлось размораживать.

В поселке есть школа, детский сад, одна из лучших в Нерюнгринском районе больниц, поликлиника, Дворец культуры, действует дом-интернат для детей-инвалидов.

Серебряный бор

В поселке есть школа, детский сад, одна из лучших в Нерюнгринском районе больниц, поликлиника, Дворец культуры, действует дом-интернат для детей-инвалидов.

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Администрация поселка делит здание с Домом быта, что не лишено удобства. Можно сходить к главе, к парикмахеру и оплатить телефон за один «заход».

Серебряный бор

Администрация поселка делит здание с Домом быта, что не лишено удобства. Можно сходить к главе, к парикмахеру и оплатить телефон за один «заход».

После развала СССР многие здания пришлось переоборудовать. Раньше тут располагалась почта, теперь – церковь.

Серебряный бор

После развала СССР многие здания пришлось переоборудовать. Раньше тут располагалась почта, теперь – церковь.

Раньше численность населения в поселке достигала 14 тысяч. Теперь — около трех с половиной тысяч. Интересно, что здесь отсутствуют названия улиц, указаны только номера домов.

Серебряный бор

Раньше численность населения в поселке достигала 14 тысяч. Теперь — около трех с половиной тысяч. Интересно, что здесь отсутствуют названия улиц, указаны только номера домов.

Серебряный бор

«Нерюнгринская ГРЭС» — крупнейшее энергетическое предприятие Южной Якутии.

Серебряный бор

«Нерюнгринская ГРЭС» — крупнейшее энергетическое предприятие Южной Якутии.

Строительство ГРЭС осуществлялось в 1980-1985 годах. По проекту первая очередь ТЭС включала в себя ввод трех энергоблоков общей электрической мощностью 570/630 МВт, тепловой — 520 Гкал/ч. Позже тепловая мощность была увеличена до современной — 1220 ГКал/ч. Электростанция не оборудована градирнями, в целях охлаждения используется водохранилище, рядом с которым располагается золоотвал.

Серебряный бор

Строительство ГРЭС осуществлялось в 1980-1985 годах. По проекту первая очередь ТЭС включала в себя ввод трех энергоблоков общей электрической мощностью 570/630 МВт, тепловой — 520 Гкал/ч. Позже тепловая мощность была увеличена до современной — 1220 ГКал/ч. Электростанция не оборудована градирнями, в целях охлаждения используется водохранилище, рядом с которым располагается золоотвал.

Имена строителей поселка не забываются. Многие из них все еще живут в домах, которые сами возводили.

Серебряный бор

Имена строителей поселка не забываются. Многие из них все еще живут в домах, которые сами возводили.

Инструктор по физвоспитанию детского сада поселка Ольга Киселева разработала программу по физической подготовке детей «Геометрика». Программа, предназначенная специально для небольших помещений, пользуется популярностью во всем районе.

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Инструктор по физвоспитанию детского сада поселка Ольга Киселева разработала программу по физической подготовке детей «Геометрика». Программа, предназначенная специально для небольших помещений, пользуется популярностью во всем районе.

Местная школа идет в ногу со временем. 

Серебряный бор

Местная школа идет в ногу со временем. 

Преимущество строительства населенных пунктов на природных возвышенностях — в Серебряном Бору у большинства зданий есть подвальные помещения.

Серебряный бор

Преимущество строительства населенных пунктов на природных возвышенностях — в Серебряном Бору у большинства зданий есть подвальные помещения.

Хоккейный корт был построен по инициативе энергетиков и является одним самых известных. Вероятно, это первый закрытый корт с искусственным льдом в Якутии.

Серебряный бор

Хоккейный корт был построен по инициативе энергетиков и является одним самых известных. Вероятно, это первый закрытый корт с искусственным льдом в Якутии.

Серебряный бор

Хоккейный клуб «Энергия» имеет долгую и славную историю. Им гордятся не только жители Серебряного Бора, но и весь Нерюнгринский район.

Серебряный бор

Хоккейный клуб «Энергия» имеет долгую и славную историю. Им гордятся не только жители Серебряного Бора, но и весь Нерюнгринский район.

«Несмотря на сложности, солнечный поселок будет жить и процветать, — уверены местные жители. — Ведь это самый красивый, любимый и родной на свете край!»

Серебряный бор

«Несмотря на сложности, солнечный поселок будет жить и процветать, — уверены местные жители. — Ведь это самый красивый, любимый и родной на свете край!»

По Серебряному Бору гулял Николай Борисов.

Над проектом работали: Галина Мозолевская, Станислав Ноев.
Серебряный бор

По Серебряному Бору гулял Николай Борисов.

Над проектом работали: Галина Мозолевская, Станислав Ноев.

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