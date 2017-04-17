Второй выпуск спецпроекта «Обеспечение Севера» будет посвящен теме паводка

В Якутии за 16 лет в зоны затопления попали 156 населенных пунктов, пострадали более 214 тысяч человек. Жители республики отлично знают, что такое весеннее половодье и каковы его последствия. Завтра «Сахамедиа» представит второй выпуск спецпроекта «Обеспечение Севера», который будет посвящен теме паводка.

«Главная задача государственной и муниципальной власти – обеспечить безопасность. В республике, с ее бездорожьем и расстояниями, это особенно сложно. Как и что делается, чтобы не допустить трагедии во время половодья, мы расскажем в нашем специальном проекте «Обеспечение Севера» , — сообщила редактор проекта Марина Колбасина.

Второй выпуск спецпроекта выйдет на портале ЯСИА 18 апреля и в ближайших номерах газет «Якутия» и «Саха сирэ».

Спецпроект «Обеспечение Севера» рассказывает, каково это — жить и работать в Арктике. Чего стоит возводить здесь дороги и жилье, прокладывать нефтепроводы, обеспечивать тепло в домах, заниматься животноводством и выращивать овощи.