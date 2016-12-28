Все равно на мороз, я в Якутии рос: Как люди работают в 50-градусный холод

Якутяне, чья профессия предполагает работу под открытым небом, несмотря на сильный мороз, продолжают свою деятельность. ЯСИА пообщалось с некоторыми из них и узнало, как удается сохранять здоровье и работоспособность в таких условиях.
Сотрудник ДПС (средняя зарплата 30-40 тысяч рублей)
Инспекторов холод ни за что не заставит покинуть свой пост, именно в такие дни на дорогах становится намного опасней: гололед, плохая видимость, суета. А некоторые садятся за руль в состоянии опьянения.
«Зимнее обмундирование очень теплое, на открытом воздухе остаются только глаза. На морозе часто меняемся, пока один стоит на улице, другой греется в машине», — сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.
Оленевод (средняя заработная плата — 20 тысяч рублей)
«Теплые унты, меховая дубленка, шапка-ушанка – обычно так одеваюсь.
Всю жизнь занимаюсь оленеводством, как и мой отец, морозы – привычное явление.
Как греемся? Замерзли – едем к натопленной палатке, пьем чай. Каких-то специальных секретов нет», — рассказал оленевод Василий.
Продавец (средняя заработная плата — 15 тысяч рублей)
«В день находимся на улице примерно по 12 часов, особенно в преддверии новогодних праздников покупателей очень много. Я родом из Усть-Алданского района, часто езжу на охоту и именно там от старших узнал, что сильно кутаться в одежду нельзя – больше замерзнешь. Поэтому я всегда одет тепло, но свободно. Моим обязательным рабочим атрибутом являются валенки – теплее обуви не найти. Когда сильно замерзаю, захожу в здание рынка погреться и выпить чаю», — отметил продавец на Крестьянском рынке Дмитрий.
Дворник (средняя заработная плата — 10 тысяч рублей)
«Рабочий день начинается у меня в 7.30, обслуживаю уже на протяжении шести лет 5 объектов, один из них — торговый центр «Силуэт».
Бывает, успеваю закончить все к обеду, но если сильная метель, то до вечера тружусь. Нет, я не мерзну, только иногда лицо. В случаи необходимости захожу куда-нибудь погреться», — сообщил дворник Сергей.
Строитель (средняя зарплата — 35-40 тысяч рублей)
«Я в Якутии уже три года. Сначала было непривычно, очень холодно, но потом привык, работа — и есть работа», — рассказал Шахбос.
Все деньги мужчина отправляет семье.