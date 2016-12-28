Все равно на мороз, я в Якутии рос: Как люди работают в 50-градусный холод

Якутяне, чья профессия предполагает работу под открытым небом, несмотря на сильный мороз, продолжают свою деятельность. ЯСИА пообщалось с некоторыми из них и узнало, как удается сохранять здоровье и работоспособность в таких условиях.

Сотрудник ДПС (средняя зарплата 30-40 тысяч рублей)

Инспекторов холод ни за что не заставит покинуть свой пост, именно в такие дни на дорогах становится намного опасней: гололед, плохая видимость, суета. А некоторые садятся за руль в состоянии опьянения.

«Зимнее обмундирование очень теплое, на открытом воздухе остаются только глаза. На морозе часто меняемся, пока один стоит на улице, другой греется в машине», — сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.

Оленевод (средняя заработная плата — 20 тысяч рублей)

«Теплые унты, меховая дубленка, шапка-ушанка – обычно так одеваюсь.

Всю жизнь занимаюсь оленеводством, как и мой отец, морозы – привычное явление.

Как греемся? Замерзли – едем к натопленной палатке, пьем чай. Каких-то специальных секретов нет», — рассказал оленевод Василий.

Продавец (средняя заработная плата — 15 тысяч рублей)

«В день находимся на улице примерно по 12 часов, особенно в преддверии новогодних праздников покупателей очень много. Я родом из Усть-Алданского района, часто езжу на охоту и именно там от старших узнал, что сильно кутаться в одежду нельзя – больше замерзнешь. Поэтому я всегда одет тепло, но свободно. Моим обязательным рабочим атрибутом являются валенки – теплее обуви не найти. Когда сильно замерзаю, захожу в здание рынка погреться и выпить чаю», — отметил продавец на Крестьянском рынке Дмитрий.

Дворник (средняя заработная плата — 10 тысяч рублей)

«Рабочий день начинается у меня в 7.30, обслуживаю уже на протяжении шести лет 5 объектов, один из них — торговый центр «Силуэт».

Бывает, успеваю закончить все к обеду, но если сильная метель, то до вечера тружусь. Нет, я не мерзну, только иногда лицо. В случаи необходимости захожу куда-нибудь погреться», — сообщил дворник Сергей.

Строитель (средняя зарплата — 35-40 тысяч рублей)

«Я в Якутии уже три года. Сначала было непривычно, очень холодно, но потом привык, работа — и есть работа», — рассказал Шахбос.

Все деньги мужчина отправляет семье.

Главный специалист технической инспекции труда Федерации профсоюзов Якутии Семен Львов: — Для людей, работающих на улице, установлены специальные условия труда. Прежде всего обязательно ношение спецодежды — это так называемая термозащита, тоже различная, в зависимости от климатического пояса. Если приходится трудиться при минус 40 и ниже, то необходимы и средства защиты органов дыхания, специальные маски. При установлении режима работы учитывается не только разница поясов или температура воздуха, но и скорость ветра. Например, минус 20 градусов при ветре 7 м/с приравниваются к минус 39. При этом по нормам работа на улице без перерыва должна продолжаться максимум 2 часа. Все нормы СанПиНа носят рекомендательный характер. Чтобы они приобрели юридическую силу, их необходимо указать в коллективном договоре. В случае, если работодатель не соблюдает эти нормы, работники могут пожаловаться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд. Наиболее оптимально – в трудовую инспекцию. Специалисты будут проверять нарушения не только этой нормы законодательства, но и другие возможные нарушения.