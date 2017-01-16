Можно ли взять гектар на участке у дома, в котором живешь — отвечает специалист Минимущества

Мария Николаева: Можно ли получить участок более или менее одного гектара? Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров: — Здравствуйте, Мария Ивановна, согласно ФЗ №119 земельный участок можно получить ДО 1 гектара, соответственно, можно выбрать участок менее одного гектара, но не более этого.

Глеб Иванов: Интересует сумма налогов, которые я буду оплачивать в течение 5-летнего использования участка? Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров: — Уважаемый Глеб Викторович, в течение 5-летнего срока безвозмездного пользования «дальневосточным» гектаром участок не облагается ни налогом, ни арендной платой. Абсолютно все бесплатно, лишь бы люди использовали землю по назначению.

Сардаана Дегтярева: Как использовать леса на участке? Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров: — Уважаемая Сардаана Маркеловна, использование лесов должно происходить согласно Лесному кодексу РФ и законодательству в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов. В статье №25 ЛК указано 14 видов разрешенного использования лесов на земельных участках, в соответствии с этим вы можете определиться, что делать на гектаре.

Андрей Марков: Могут ли у меня отобрать участок, если да, то при каких условиях? Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров: — Уважаемый Андрей Павлович, да, договор может быть расторгнут, если гражданин предоставил свой участок в субаренду иностранным гражданам или организациям, в уставном капитале которых значится иностранное государство. В законе сказано, что основанием для расторжения договора может стать нецелевое использование гектара. Например, если взяли под жилищное строительство, а используете под производственную базу в коммерческих целях. Тогда, если это будет доказано в суде, договор тоже может быть расторгнут.