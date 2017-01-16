Можно ли взять гектар на участке у дома, в котором живешь — отвечает специалист Минимущества

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В рамках рубрики «Народный вопрос» проекта «Гектар» мы продолжаем знакомить читателей с тонкостями бесплатного получения земли на Дальнем Востоке. Корреспонденты ЯСИА вновь вышли на улицы столицы республики и узнали, что интересует якутян. Нынешний выпуск — в текстовом формате.

Мария Николаева: Можно ли получить участок более или менее одного гектара?

Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров:

Здравствуйте, Мария Ивановна, согласно ФЗ №119 земельный участок можно получить ДО 1 гектара, соответственно, можно выбрать участок менее одного гектара, но не более этого.

Глеб Иванов: Интересует сумма налогов, которые я буду оплачивать в течение 5-летнего использования участка?

Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров:

— Уважаемый Глеб Викторович, в течение 5-летнего срока безвозмездного пользования «дальневосточным» гектаром участок не облагается ни налогом, ни арендной платой. Абсолютно все бесплатно, лишь бы люди использовали землю по назначению.

Сардаана Дегтярева: Как использовать леса на участке?

Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров:

— Уважаемая Сардаана Маркеловна, использование лесов должно происходить согласно Лесному кодексу РФ и законодательству в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов. В статье №25 ЛК указано 14 видов разрешенного использования лесов на земельных участках, в соответствии с этим вы можете определиться, что делать на гектаре.

Андрей Марков: Могут ли у меня отобрать участок, если да, то при каких условиях?

Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров:

— Уважаемый Андрей Павлович, да, договор может быть расторгнут, если гражданин предоставил свой участок в субаренду иностранным гражданам или организациям, в уставном капитале которых значится иностранное государство. В законе сказано, что основанием для расторжения договора может стать нецелевое использование гектара. Например, если взяли под жилищное строительство, а используете под производственную базу в коммерческих целях. Тогда, если это будет доказано в суде, договор тоже может быть расторгнут.

Любовь Петрова: Я живу в Якутске, в многоквартирном деревянном доме, при нем есть участок, могу ли я его оформить как «дальневосточный» гектар?

Отвечает заместитель руководителя департамента по земельным отношениям Минимущества региона Руслан Винокуров:

— Уважаемая Любовь Ивановна, нет, не можете. Город Якутск входит в число 26 населенных пунктов, которые выведены из-под действия закона о «дальневосточном» гектаре.

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