«Восток Инжиниринг»: Томторская руда не радиоактивна

В ближайшее время руководство ООО «Восток Инжиниринг» намерено встретиться с общественностью Хангаласского района, чтобы дать подробные пояснения по всем вопросам, связанным с перевозкой руды с Томторского месторождения редкоземельных металлов, и проектируемым мерам экологической безопасности, а также предоставить результаты радиологических исследований, сделанные несколькими институтами. Об этом ЯСИА заявили в пресс-службе компании.

Напомним, «Восток Инжиниринг» владеет лицензией на разработку участка Буранный Томторского месторождения редкоземельных металлов в Оленекском районе. В 2016 году на участке завершились геологоразведочные работы, добычу и перевозку руды планируется начать к 2020 году. Переработку и обогащение руды будут осуществлять на специализированной площадке за пределами Якутии, в настоящее время компания прорабатывает схему ее транспортировки с месторождения к месту переработки. Рассматриваются варианты вывоза грузов автозимниками, речным и железнодорожным транспортом. В последнем случае маршрут затронет центральные районы республики.

В связи с тем, что в последние дни в социальных сетях активно распространяется несоответствующая действительности информация о высокой радиоактивности ниобия и руды редкоземельных металлов, компания сочла необходимым пояснить, что редкоземельные металлы не являются радиоактивными элементами. Они применяются в большом количестве при производстве бытовой и научной техники, в авиастроении, космической и оборонной промышленности.

В настоящее время половина всех добытых в результате нескольких сезонов геологоразведки проб руды хранится в кернохранилище на территории Томторского месторождения в Оленекском районе. Радиационный фон в помещении кернохранилища, согласно замерам представителей Общественного Оленекского района, не превышает 38 мкР/ч. Как показали данные с нескольких дозиметров, уровень излучения у томторской руды значительно ниже установленных в России предельных нормативов для грузов, предназначенных к перевозке обычным транспортом. Мощность гамма-излучения на расстоянии пяти метров от кузова автомобилей составила 12 мкР/ч, что соответствует естественному фону местности, мощность в кабине автомобилей — 12-16 мкР/ч. На расстоянии 1 метра от кузова автомобилей мощность излучения — 16-20 мкР/ч. Для сравнения: радиационный фон в салоне пассажирского самолета Якутск – Москва — более 300 мкР/ч., сообщают в «Восток-Инжиниринг».

«В апреле 2016 года мы завершили геологоразведочные работы на Томторе. Пробы руды направлены на исследования в ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского». Сегодня мы точно знаем химический состав и физические свойства руды. Небольшая удельная радиоактивность руды редкоземельных металлов Томторского месторождения объяснятся исключительно присутствием в ней в среднем 0,005% (пять тысячных процента) урана и 0,13% (тринадцать сотых процента) тория. Последние могут быть выделены из руды только в результате сложного технологического процесса — с применением кислоты, давления и высоких температур», — пояснил ЯСИА заместитель директора по корпоративным коммуникациям группы компаний «ИСТ» Василий Захаров. Он добавил, что в ближайшее время руководство «Восток Инжиниринг» намерено встретиться с жителями Хангаласского района, по территории которого будет проходить один из возможных маршрутов вывоза руды, с тем, чтобы дать им все необходимые разъяснения.