Дмитрий Шадрин: Якутский кинематограф должен выйти за пределы республики

В ходе обсуждения возможностей республики в сфере креативной экономики руководитель кинокомпании «Сахафильм» Дмитрий Шадрин и директор театра эстрады Якутии Алексей Егоров поделились своими предложениями с председателем правительства республики Евгением Чекиным.

«Гонорары у работников киноиндустрии всё растут, а размер аудитории остается прежним – якутские фильмы предназначены для 484 тысяч человек. В производстве мы достигли максимума: с 2012 года выдавали по 2-3 фильма за два года и отбивали затраты. Сейчас вопрос стоит в том, чтобы сохранить темп. Это удается только благодаря помощи от Минкультуры в размере 5 миллионов рублей и энтузиазму наших парней. Думаю, в сфере наметился спад, и именно поэтому мы должны выйти за пределы республики. Для этого нужны конкретные инвестиции», — отметил Дмитрий Шадрин.

«За пределами региона уже заметно, что наши фильмы создавались усилиями только одной республики. Нужны деньги – тут никакой энтузиазм не помогает. Если бы, к примеру, правительство вкладывало определенную сумму, то и со стороны инвесторов было бы больше доверия. Мы сейчас этот вопрос прорабатываем и должны добиться первых результатов в ближайшие месяцы», — добавил он.

Также Дмитрий Шадрин подчеркнул, что республика должна вложиться в подрастающее поколение кинематографистов: «Хотелось бы отправить ребят в Китай. Сейчас у них стремительно развивается киноиндустрия. Через пять лет наши дети вернутся в Якутию с абсолютно иным мышлением. На данный момент китайцы начинают выходить на мировой рынок, а мы в это время должны отправить туда своих, чтобы быть в будущем конкурентоспособными. Также нам нужно пробовать силы в освоении азиатского рынка – может, он нам ближе, чем российский зритель?».

Алексей Егоров поддержал коллегу. Кроме того, он привел в пример астраханцев, которые принимали у себя съемочную группу фильма «Орда». «Киношники на пустом месте отстроили целую локацию – город Сарай-Бату и оставили её там в качестве туристической достопримечательности. Причем администрация так хитро им выделила место – всего в двух километрах от района, где когда-то располагался настоящий Сарай-Бату. Теперь туда ездят туристы», — рассказал он. Директор театра эстрады высказал мысль, что в республику можно было бы привлекать сторонние съемочные группы.

«Питер Джексон снял в Новой Зеландии свои трилогии «Властелина колец» и «Хоббита». Это способствовало популяризации страны – туристы хотят побывать в хоббитских норах. Если бы мы тоже старались привлечь кинематографистов и давать им комфортные условия для съемок, то это повысило бы имидж. Грубо говоря, мы могли бы предоставлять гостиницы по приемлемой цене, содействовать в обеспечении инфраструктуры и прочее», — заметил Алексей Егоров.

Директор театра эстрады подчеркнул, что такой опыт у республики уже имеется: «Недавно Тимур Бекмамбетов снял концовку своего фильма «Он — дракон» в Якутске. Эти кадры вошли в окончательный монтаж, и сразу же появились статьи в интернете, где упоминалась Якутия».

Премьер Евгений Чекин в целом поддержал предложение и попросил оформить его в письменном виде.