Вопрос строительства пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях обсудили на федеральном уровне

Вопрос строительства пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск, а также планы развития транспортной отрасли республики в ходе рабочей встречи 1 февраля обсудили руководитель региона Егор Борисов и глава Минтранса России Максим Соколов.

На финансирование строительства пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) в этом году в федеральном бюджете предусмотрено более 1,9 млрд рублей. Отмечена необходимость скорейшего завершения судебных тяжб с генподрядчиком стройки АО «Инжтрансстрой» по расторжению госконтракта из-за неисполнения им принятых обязательств. Нужно ускориться с определением нового подрядчика для завершения возведения объекта и ввода его в постоянную эксплуатацию.

При обсуждении вопроса развития внутреннего водного транспорта в Якутии Егор Борисов подчеркнул, что для обеспечения северного завоза требуется безусловное выполнение путевых работ на реках Ленского бассейна. С каждым годом их состояние ухудшается, в том числе по причине недостатка дноуглубительной техники. Ил Дархан настаивает на необходимости строительства новых земснарядов.

Максим Соколов отметил, что Росморречфлотом в 2014 году осуществлен перегон землесоса «Олег Стрельченя» из Обь-Иртышского в Ленский бассейн. С 2016 года ведется строительство нового земснаряда с производительностью 1000 м3/час. Поставку оборудования планируется обеспечить до 2019 года.

Кроме того, министр готов рассмотреть возможность переноса на более поздний срок вступления в действие требований об оснащении двойным дном и двойными бортами нефтеналивных судов с 1 января 2018 года, прописанных в Техрегламенте о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, для предприятий речного транспорта, осуществляющих завоз жизнеобеспечивающих грузов в районы Крайнего Севера.

Для этого правительство РС(Я) должно разработать программу развития внутреннего водного транспорта и внутренних водных путей Ленского бассейна, обеспеченную реальными источниками финансирования.

На встрече обсуждались и планы развития федеральных дорог «Лена», «Колыма», «Вилюй». Руководитель «Росавтодора» Роман Старовойт отметил, что это направление является приоритетным в работе ведомства и на финансирование выделяются значительные средства. На 2017-2019 годы на строительство и реконструкцию федеральных трасс с мостовыми переходами в Якутии предусматривается 11,8 млрд рублей. В 2017 году объемы проведения ремонтных работ на трех дорогах увеличатся на 20%. Он сообщил, что в июле планирует лично проехать по трем федеральным дорогам, чтобы по итогам визита в регион уточнить планы проведения дорожных работ на 2018-2020 годы.

Соколов подчеркнул, что в 2017 году запланированы работы по реконструкции аэропортов Тикси, Саккырыр, Среднеколымск и Чокурдах на общую сумму 1 264,3 млн рублей. Финансирование реконструкции и строительства других аэропортов может быть произведено при условии выделения дополнительных средств. Кроме того, на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск (III очередь) в 2017-2019 годах предусмотрено 1,7 млрд рублей. Завершить работы планируется в 2020 году.

По итогам совещания Росавиации поручено рассмотреть заявку авиакомпании «Якутия» на получение субсидий из федерального бюджета на погашение части платежей по отечественным самолетам «Сухой Суперджет-100». Отмечено, что она является единственным оператором данного типа воздушных судов на Дальнем Востоке и планирует в феврале поставку уже пятого воздушного судна данного типа.

Егора Борисова волнует вопрос ценовой доступности авиабилетов от арктических населенных пунктов до центральных городов страны через узловой аэропорт Якутск. Поэтому он предложил внести изменения в федеральные Правила предоставления субсидий на пассажирские авиаперевозки в части возможности формирования субсидируемых безальтернативных авиамаршрутов по сквозным тарифам. «Росавиация» при корректировке Правил, утвержденных правительством РФ, внимательно изучит предложения республики.