«Вокруг ёлки с ЯСИА»: Открыто голосование за лучший детский карнавальный костюм

На ежегодный фотоконкурс «Вокруг елки с ЯСИА», который стартовал в рамках специального проекта «Сахамедиа» «Новогоднее чудо», поступили сотни снимков. В воскресенье, 8 января, было открыто голосование. Оно продлится до 15 января.
Выбрать лучший карнавальный детский костюм, сделанный своими руками, можно, пройдя по ссылке http://ysia.ru/obshhestvo/proekt-novogodnee-chudo-postupili-pervye-raboty-na-konkurs-vokrug-elki-s-yasia/.
На конкурс поступило 267 работ, победители получат ценные призы от сети магазинов «Антошка».
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