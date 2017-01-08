«Вокруг ёлки с ЯСИА»: Открыто голосование за лучший детский карнавальный костюм

На ежегодный фотоконкурс «Вокруг елки с ЯСИА», который стартовал в рамках специального проекта «Сахамедиа» «Новогоднее чудо», поступили сотни снимков. В воскресенье, 8 января, было открыто голосование. Оно продлится до 15 января.