Во Владивостоке открыт Евразийский алмазный центр

Сегодня в рамках II Восточного экономического форума состоялось открытие Евразийского алмазного центра. Теперь продукция АЛРОСА будет доступна покупателям из АТР. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Якутии Егор Борисов.

«Россия — крупнейший производитель алмазов в мире. Тем не менее, наши алмазы уезжают за границу и продаются в других странах, там же производится их огранка. Уверен, что преимущество России должно быть использовано», — заявил Юрий Трутнев.

Представляя новый проект, глава АЛРОСА Андрей Жарков сообщил, что уже достигнуты договоренности с первым партнером, индийской компанией. Контракт на 25 млн долларов будет подписан в рамках форума.

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«Мы должны научиться продавать алмазы, производить бриллианты и ювелирные изделия. Нам нужно создавать как можно больше рабочих мест. Поэтому хочу поблагодарить руководство АЛРОСА за то, что поддержали предложение правительства Российской Федерации и воплотили в жизнь этот проект», — подчеркнул полпред.

Открытие центра является важным событием для алмазной монополии, России и Якутии, заявил глава республики Егор Борисов.

«Рынки Китая, стран Азиатско-Тихоокеанского региона приветствуют компанию на рынке. Мы ждем новых клиентов», — отметил он. По мнению Ил Дархана, это позволит увеличить не только объемы продаж, но и добычи алмазов.

Проект компании «АЛРОСА» представляет собой площадку для международной торговли и переработки драгоценных камней. В алмазный кластер войдут компании по добыче и продаже алмазного сырья, производители бриллиантов и ювелирных изделий, геммологические лаборатории, банки, страховые компании, специализированные перевозчики, а также государственные структуры: специализированный таможенный пост и государственный контроль.

«Евразийский алмазный центр» разместится на территории Свободного порта Владивосток – рядом находятся и отечественное производство алмазов, и основные покупатели, которыми являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности Китай и Гонконг.

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