Вниманию родителей: Детей подстрекают к самоубийству через социальные сети

Ажиотаж вокруг сообществ в социальных сетях — «Группа смерти», «Тихий дом», «Млечный путь» и других — в ноябре прошлого года взорвал интернет. По версии следствия, во «ВКонтакте» создавались закрытые группы, где открыто пропагандировали суицид. Организаторов арестовали, но этим дело не кончилось, и в феврале во всемирной паутине вновь появились сообщения с хэштегами «F57», «ЯвИгре» и прочими, а СМИ начали говорить о новых случаях детских самоубийств. Теперь игра носит иное название — «Синий кит». Якутская полиция постоянно проводит мониторинг соцсетей и призывает родителей быть бдительными.

Ранее в Солнечногорске был арестован куратор игры Филипп Будейкин (Лис), а в Краснодаре — 20-летний Филипп Челов, он же Море Китов. 21-летний Будейкин вместе с неизвестными сообщниками создал восемь закрытых групп во «ВКонтакте», где открыто пропагандировал суицид и оказывал давление на подростков «с помощью выверенной психоэмоциональной тактики». Такова версия следствия. Молодой человек обвиняется в подстрекательстве к самоубийству, в результате чего 15 подростков покончили с собой. Пятерых удалось спасти. Жертвы «групп смерти» повышали свой рейтинг в сообществах с помощью тестов и заданий, открывавших им доступ к суицидальному контенту — фотографиям и видео с порезами и самоубийствами. В свою очередь Море Китов — Филипп Челов после ареста заявил, что Филипп Лис не отдавал отчета своим действиям, подстрекая детей к самоубийству, а группы создавал, чтобы отговорить детей от суицида. Пока оба фигуранта этого громкого дела находятся под следствием, в интернете ажиотаж вызвала новая «группа смерти» под названием «Синий кит». Первый всплеск активности произошел в январе этого года. 6 февраля администрация “ВКонтакте” заблокировала и удалила прежние теги этих групп и активно продолжила борьбу с опасным контентом в сети. По мнению представителей Регионального общественного центра интернет-технологий, теперь игра перекочевала в Instagram, чего не отрицают представители компании. «Сейчас мы внимательно изучаем хэштеги и аккаунты по этой теме, предпринимаем соответствующие меры по удалению контента», — заявили представители Instagram. На сегодняшний день по хэштегу «синий кит» в Instagram — более 57 тысяч постов от школьников и молодых людей. Зарегистрированы и группы под таким названием, которые представляются как «кураторы» игры. Первым заданием для новых участников становится требование вырезать у себя на руке кита. О подростковых самоубийствах начали сообщать в Киргизии, а вскоре ажиотаж возник и в Казахстане. Казахские власти уже начали борьбу с «группами смерти».

Одновременно с появлением «игры» в Instagram начали появляться посты, которые раскрывают условия и результат игры, а также объясняют, почему дети идут на такой страшный шаг.

Как сообщили в отделе Мобильной кризисной службы Якутска, фактов, когда жители республики пострадали от «игры» для подростков «синий кит», не зарегистрировано. Дети порой становятся жертвами посредством соцсетей из-за знакомств с неустановленными лицами, что приводит к негативным последствиям.

«В подростковом возрасте происходит очень много изменений как в организме, так и в сознании. Дети начинают ощущать себя взрослыми, снижается авторитет родителей и повышается потребность в общении со сверстниками, для которых хочешь быть лучше. Причина вовлечения детей в такие «игры» лежит в чувстве азарта. Чем больше ажиотажа вокруг этого явления, тем больше интереса у подростков. Но глубинная причина заключается в трудностях, с которыми они столкнулись и которые заставили их встать на этот путь«, — считает и.о. заведующего МКС Сардана Миронова.

По сообщению пресс-службы МУ МВД РФ «Якутское», в столице республики с прошлого года проводится постоянный мониторинг для предотвращения возможных флешмобов из-за этой игры.

«В течение 2016 года инспекторами ПДН Якутска велась активная профилактическая работа среди столичных подростков. Беседы проводились как индивидуально на дому, так и в школах. В этом году не зафиксировано ни одного самоубийства несовершеннолетних по причине увлечения данным флешмобом«, — сообщил ЯСИА руководитель пресс-службы ведомства Айсен Николаев.