Власти Якутии включили «Комдрагмет» в прогнозный план приватизации

Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)» будет акционировано. Соответствующие изменения в прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы в парламенте Якутии 17 апреля озвучила министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева.

«Акционирование направлено на повышение качества управления, прозрачности, конкурентоспособности. Сегодня ГУП «Комдрагмет» уже практически работает как институт развития в своей основной сфере деятельности. Кроме того, он является залоговым фондом региона, предоставляя под обеспечение свое имущество по обязательствам в том числе наших предприятий», — сказала Евгения Григорьева.

Балансовая стоимость основных средств «Комдрагмета» по состоянию на 1 января составляет 1,2 миллиарда рублей.

Сегодня в реестре Минимущества состоят 34 ГУПа, в том числе два казенных предприятия. Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 15 ГУПов. В план на 2017-2019 годы включена приватизация 6 из них — «Технический центр телевидения и радиовещания РС(Я)», ФАПК «Туймаада», «Сахамедпром», «Стройсельгазификация», книжное издательство «Бичик», «Комдрагмет».

«Если на федеральном уровне трендом является необходимость преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества, то мы проводим сдержанную политику и в каждом отдельном случае руководствуемся стратегическими целями. У нас остаются вопросы по ГУП «ФАПК Туймаада», «ЖКХ РС(Я)», «РЦТИ». Сегодня идет детальный анализ», — резюмировала министр.

ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)» было создано в 1992 году. Основными видами деятельности предприятия являются оптовая торговля драгоценными и полудрагоценными камнями, а также драгметаллами. Кроме того, предприятие производит бриллианты, ювелирные изделия, занимается оптовой и розничной торговлей бриллиантами, ювелирными и сувенирными изделиями, осуществляет услуги общественного питания, предоставляет в аренду имущество, участвует в финансировании республиканских инвестиционных программ.