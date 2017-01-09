Власти Якутии ожидают прироста ВРП по итогам 2016 года

Реальный прирост ВРП Якутии по итогам 2016 года составит 1,9%. На рост показателя повлияло ожидаемое увеличение индекса промышленного производства, объема строительных работ и платных услуг населению, сообщает управление по работе со СМИ АГиП республики.

Рост промышленного производства в Якутии обеспечен положительной динамикой добычи угля (110,9% к 2015 году), нефти (106,6%), производства, передачи и распределения электроэнергии (101,4%).

Инвестиции в основной капитал, по оценке, составят 267,7 миллиарда рублей с приростом на 23,7%. Рост показателя связан с разработкой Талаканского, Алинского, Среднетюнгского, Отраднинского, Центрального нефтяного блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождений.

Рост инвестактивности, реализация крупных проектов обусловили позитивную динамику в строительном секторе. Объем строительных работ составит порядка 107 миллиардов рублей.