Владимир Васильев: Объем внешнеторгового оборота Якутии в 2016 году достиг 4 миллиардов долларов

По итогам 2016 года объем внешнеторгового оборота Якутии составит 4 млрд долларов, объем экспорта — 3,9 млрд. Об этом в ходе отчета по итогам деятельности министерства по федеративным отношениям и внешним связям республики заявил руководитель департамента по внешним связям региона Владимир Васильев.

«Деятельность министерства в 2016 году была направлена на реализацию указа президента России «О мерах по реализации внешнеполитического курса». Она заключалась в эффективном использовании внешнеполитических факторов, международных и внешнеэкономических связей в целях социально-экономического развития Якутии. Огромную роль в этом сыграл протокол о взаимодействии между МИД РФ и правительством республики на 2013-2017 годы», — сообщил Владимир Васильев.

Кроме того, в прошлом году исполнилось 25 лет со дня установления сотрудничества Якутии с ЮНЕСКО. Регион принимает участие в пяти программах этой организации: «Образование для всех», «Информация для всех», «Нематериальное культурное наследие», «Всемирное наследие», «Социальные науки».

В дальнейшем планируется запустить еще семь новых совместных проектов: «Детский техногородок «Юные якутяне», «Международные интеллектуальные игры», «Создание Центра ЮНЕВОК», «Инвентаризация объектов и элементов нематериального культурного наследия народов, проживающих в РС(Я)», «Создание геопарка «Кембрий»», «Повышение статуса государственного природного заказника «Кыталык» (Аллаиховский улус) до федерального уровня», «Включение природных объектов республики в «Сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО».

Начата работа по продвижению на международный уровень произведений якутских кинематографистов: «Фильм режиссера Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» получил престижную награду Пуссанского международного кинофестиваля. Мы оказали содействие в проведении в столице региона дней швейцарского, корейского и индийского кино».

Конкурс «Будущий дипломат», организуемый в республике уже десять лет, вызвал большой интерес на федеральном уровне. Международный детский центр «Артек» начал проводить специализированные дипломатические смены, в которых в этом году приняли участие 29 якутских школьников.

Прошедший год характеризовался позитивным развитием экономических связей Якутии с Японией. О постоянном интересе к республике со стороны зарубежных стран свидетельствуют визиты руководителей дипломатических миссий иностранных государств в России.

«В уходящем году Якутию посетили чрезвычайные и полномочные послы Швейцарской Конфедерации и Норвегии, генеральные консулы Индии, КНР, Республики Корея, США», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, объем внешнеторгового оборота региона по итогам 2016 года составит 4 млрд долларов, объем экспорта — 3,9 млрд.

Крупные поставки товаров из республики в 2016 году осуществлялись в Бельгию, Индию, Израиль. Экспортировались в основном драгоценные камни, драгметаллы и изделия из них, каменный уголь. В товарной структуре импорта преобладают машины, оборудование и механизмы, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них.

В числе приоритетных задач департамента на 2017 год Владимир Васильев назвал подписание протокола с МИД России на следующий 5-летний период, создание рабочей группы экспертов по подготовке концепции стратегического развития Северного Форума, организация визитов Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и губернатора Хоккайдо Харуми Такахаси, совещания Российско-американского тихоокеанского партнёрства, конференции по возобновляемой энергетике так далее.