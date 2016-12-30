Владимир Васильев назначен руководителем департамента по внешним связям Якутии

Кадровым решением главы Якутии Егора Борисова от 30 декабря №1651 Владимир Васильев назначен руководителем департамента по внешним связям региона.

Напомним, ранее Владимир Васильев возглавлял министерство по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я).

Владимир Васильев родился 10 июня 1958 года в с. Туора-Кюель Алексеевского района Якутской АССР.

Окончил в 1983 г. биолого-географический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. После университета был направлен в восьмилетнюю школу №18 г. Якутска, где в течение двух лет преподавал биологию и химию.

В 1988 г. окончил аспирантуру Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР с защитой диссертации на степень кандидата биологических наук по теме «Экология зимней спячки черношапочного сурка».

Трудовая деятельность:

1975-1976 гг. – столяр Алексеевского районного промышленного комбината;

1976-1977 гг. – слушатель подготовительного отделения биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

1977-1983 гг. – студент биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

1983-1985 гг. – учитель биологии и химии Восьмилетней школы №18 г. Якутска;

1985-1988 гг. – аспирант Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР;

1988-1992 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории горных и субарктических экосистем Якутского института биологии ЯФ СО АН СССР (впоследствии – Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН);

1992-2003 гг. – заместитель директора по науке Якутского международного центра по развитию северных территорий СО РАН;

2003-2006 гг. – главный специалист, и.о. исполнительного директора ГУ «Секретариат международной неправительственной организации губернаторов северных регионов «Северный Форум» в г. Якутске»;

2007-2013 гг. – начальник отдела кадастра и мониторинга биологических ресурсов Департамент биологических ресурсов (впоследствии ГБУ «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий») Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия);

2002-2014 гг. – президент Некоммерческого партнерства по содействию развитию северных территорий «Академия Северного Форума»;

2010-2014 гг. – генеральный директор ООО «Якутский визовый центр»;

2012-2014 гг. – и.о. исполнительного директора Секретариата Северного Форума, исполнительный директор Секретариата Северного Форума, исполнительный директор Северного Форума.

2014-2016 гг. — министр по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия).