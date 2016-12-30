Владимир Васильев: Будем достойно продолжать работу

В своем последнем интервью в качестве министра по федеративным отношениям и внешним связям Якутии Владимир Васильев рассказал ЯСИА, как воспринял решение об изменении статуса ведомства, а также о том, чем будет заниматься департамент внешних связей.

Напомним, глава Якутии Егор Борисов произвел структурные изменения в системе органов исполнительной власти региона, в результате которых министерство по федеративным отношениям и внешним связям преобразовано в департамент внешних связей.

— Как относитесь к произошедшим изменениям?

— Мы всегда с пониманием встречаем такие преобразования. Как сказал Егор Борисов, приоритеты развития постоянно меняются, это происходит не только в республике, но и во всем мире.

У нас были изъяты функции по внешнеэкономической деятельности и созданию условий по привлечению инвестиций. Теперь этим займется Мининвестразвития.

Считаю, раз поставлена такая задача, мы ее должны выполнять. Тем более, все основные функции сохранились. Будем достойно продолжать работу.

— Какие новые направления деятельности появились у департамента?

— На мой взгляд, работы станет больше, если преобразованная дирекция Игр «Дети Азии» с новыми функциями, которые касаются международных проектов, перейдет в наше ведение. Намерены усилить работу по акционерному обществу «Якутская Ярмарка», надо наращивать материально-техническую базу и сделать его оператором национальной федеральной экспозиции «Россия – моя история». Это нам даст опыт по развертыванию крупномасштабных мероприятий.

Всегда думали над тем, какие знаковые мероприятия регулярного характера проводить на нашей территории. Хоть некоторые могут перейти в ведение новых министерств, готовы принять в них самое активное участие, ведь нужно заниматься согласованием визитов дипломатических корпусов Российской Федерации и зарубежных стран. Это очень большой пласт.

Якутия — единственный регион России, который подписал протокол о взаимодействии с ЮНЕСКО

Кроме того, предстоит плотнее взаимодействовать с ЮНЕСКО. По традиции — «Северный форум», сотрудничество с такими международными организациями, как Ассоциация региональных администраций северо-восточной Азии, Форум глобальной ассоциации регионов, Организация по устойчивому развитию региональных правительств. Возможно, раньше этому направлению уделялось недостаточно внимания. Думаю, сейчас пойдет более структурированная работа.

Уделим внимание и продвижению культуры Якутии на международной арене, ведь очень важно повышать узнаваемость и престиж региона.